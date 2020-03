IVREA – Deceduto in ospedale un uomo positivo al Covid-19

IVREA – Cinque decessi positivi al Coronavirus tra ieri e questa mattina. Tra di essi anche un uomo di 87 anni che si è spento all’ospedale di Ivrea.

Altri due uomini sono mancati: un alessantrino di 92 anni, un cosentino di 65 anni deceduto a Torino. Decedute due donne: una 59enne a Torino e una 86enne a Bra. Salgono così a 25 i decessi di persone decedute che sono risultate essere positive al Covid-19.

Al momento, in Piemonte, i contagiati sono 580. Territorialmente, i casi sono così distribuiti: 187 a Torino, 69 ad Asti, 132 ad Alessandria, 39 a Biella, 24 a Cuneo, 32 a Novara, 25 a Vercelli, 18 nel Verbano-Cusio-Ossola, quelli fuori regione sono 20, quelli ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale 34. I ricoveri in terapia intensiva sono 97, in altri reparti 368, in isolamento domiciliare 89.

Si raccomanda di uscire soltanto per lavoro, motivi di salute o motivi necessari e comprovati. Fare una passeggiata non è un motivo necessario.