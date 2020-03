RIVAROLO / CUORGNÈ – Confermato: la Ronde del Canavese si terrà il 7 e 8 marzo

RIVAROLO CANAVESE – Dopo il parere positivo di Aci Sport, anche da Regione Piemonte e Coni sono giunte le indicazioni per il regolare svolgimento della 15 Ronde del Canavese.

L’appuntamento motoristico originariamente in programma nel week-end fra il 29 febbraio e il 1° marzo è posticipato di una settimana

Resta invariato il programma che prevede le verifiche Tecniche e Sportive a Rivarolo dalle 9.30 alle 12.30, lo shake down dalle 10 alle 14 e la cerimonia di partenza dal piazzale dell’Urban Center di Rivarolo alle ore 19 di Sabato 7 Marzo. Confermate anche le manifestazioni collaterali previste a Courgnè.dove saranno allestiti Parco Assistenza e Riordino nel giorno della gara. Nella serata di sabato si terrà la sfilata dei concorrenti che attraverserà il centro storico.

Momento particolarmente suggestivo in piazza Boetto con la rievocazione medioevale del corteo storico del torneo di maggio alla corte di Re Arduino, con la presenza di figuranti in costume medioevali con il Re e la Regina Berta che saluteranno il passaggio delle auto da gara. Tutto come da programma anche la Domenica con i quattro passaggi sulla prova di Pratiglione e l’arrivo finale pochi minuti dopo le 17 con la premiazione sul piazzale dll’Urban Center di Rivarolo.

La sfida cronometrica prenderà il via la Domenica con i 4 passaggi sulla prova di Pratiglione che in questa edizione risulta sensibilmente allungata nella parte finale. Per altre informazioni e aggiornamenti consultare il sito: www.rtmotorevent.it