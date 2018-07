CICLISMO / SAN FRANCESCO AL CAMPO – Sono partiti questa mattina i Campionati italiani giovanili di ciclismo su pista, che fino al 2 agosto porteranno oltre trecento atleti da tutta Italia al Velodromo P. Francone.

Un evento di assoluto rilievo nel panorama nazionale, a cui in serata è stato dato il via ufficiale con la cerimonia di apertura, alla quale è intervenuto anche l’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris.

Proprio quest’ultimo ha dichiarato: «L’impegno della Regione Piemonte per la promozione del ciclismo giovanile si è concretizzato anche con la volontà di riportare e sostenere questi Campionati italiani su pista, che arrivano al termine di una Sei giorni che ha confermato l’alta tradizione e vocazione ciclistica del territorio. In questo modo restituiamo al ciclismo nazionale l’importante esperienza del Velodromo P. Francone rinnovato e pronto per guardare al futuro con orgoglio e competenza».

Durante la cerimonia di apertura l’assessore ha voluto consegnare una targa come riconoscimento per l’importante lavoro svolto. «Ringrazio il presidente Giacomino Martinetto e tutto il suo staff – ha dichiarato Ferraris – per l’impegno nello scoprire e far conoscere nuovi talenti e insieme il nostro magnifico territorio. A questo proposito ho voluto riconoscere alla Velodromo Francone ASD il loro merito, tributandole una targa della Regione Piemonte “per l’importante impegno a favore del ciclismo giovanile”»

PRIMA GIORNATA

Primi quattro titoli assegnati oggi, nella prima giornata dei Campionati Italiani Giovanili di ciclismo su pista al Velodromo Francone di San Francesco al Campo (TO). Il Veneto ha conquistato il tricolore nella Velocità a squadre Donne Allieve. Vanessa Michieletto e Lara Crestanello hanno stoppato il cronometro a 30”458, bruciando il Piemonte di Sara Fiorin

ed Eleonora Gasparrini (30”518). Al terzo posto la Lombardia A con Giada Geroli e Giulia

Andreotti (31”135). Chiudono le ragazze dell’Emilia Romagna, Matilde Beltrami e Giulia

Affaticati (32”482).

Nella Velocità a squadre Allievi Uomini hanno invece conquistato il gradino più alto del podio gli atleti della Lombardia Andrea D’Amato, Devlyn Erino Chiappa e Samuel Quaranta (40”529). Al secondo posto l’Emilia Romagna con Simone Mantovani, Riccardo Morsiani e Michael Cattani (40”560), seguiti dal Piemonte con Manuel Oioli, Daniele Napolitano e Davide Parini (41”250). Al quarto posto la Toscana di Tommaso Dati, Gabriele Arzilli e Matteo Fiaschi (41”261).





In chiusura di serata anche le finali della Gara a punti Esordienti maschile e femminile. Conquista la maglia tricolore Matteo Fiorin della Gs Cicli Fiorin Asd, che dopo il tricolore su strada si rende protagonista di una spettacolare volata finale sul rettilineo del Velodromo Francone, andandosi a prendere il gradino più alto del podio anche su pista con 24 punti.

L’atleta lombardo ha preceduto il veneto Alessio delle Vedove della Uc Mirano (22 punti) e

Lorenzo Montanari, Emilia Romagna, del Pedale Azzurro Rinascita (8 punti). Nella finale femminile, il titolo di campionessa italiana va alla lombarda Stella Greco, della Valcar Pbm.

A conclusione della prima prima giornata di gare si è svolta anche la cerimonia ufficiale di inaugurazione dei Campionati. Le rappresentative delle 13 regioni (per un totale di 214 atleti) hanno sfilato sulla pista del Francone preceduti dalla filarmonica La Vittoriosa di San Francesco al Campo. Presenti alla cerimonia nonché protagonisti del taglio del nastro, fra gli altri, il presidente del Velodromo Francone Giacomino Martinetto, l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris, il vicesindaco del Comune di San Francesco al Campo Enrico Demaria, il presidente del Comitato regionale Piemonte FCI, Ruggero Cazzaniga, presidente Commissione strada e pista FCI.

