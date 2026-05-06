VOLPIANO – Riconoscimento in comune per i campioni del mondo U23 di rafting

VOLPIANO – Un momento di grande orgoglio per la comunità si è svolto nel pomeriggio di lunedì 4 maggio 2026, presso il Municipio di Volpiano, dove il sindaco Giovanni Panichelli, insieme all’Assessore alla Cultura, Barbara Sapino ha incontrato e premiato i quattro giovani campioni del mondo Under 23 di rafting.

Nel corso dell’incontro è stata consegnata una pergamena ufficiale di riconoscimento a Matteo Lancellotti (San Sebastiano da Po), Duccio Boscia (Casalborgone), Luca Liuzzo e Giacomo Schettino (Volpiano), protagonisti di un risultato straordinario ai Campionati Mondiali Junior & Under 23 disputati a Pau.

Il quartetto azzurro ha conquistato il titolo mondiale overall Under 23 imponendosi in tre delle quattro discipline in programma: oro nella Sprint, decisa per pochi centesimi; oro nella RX (Raft Cross), superando avversari di alto livello; oro nello Slalom, con il miglior tempo assoluto della competizione. Tre prove diverse, un unico risultato: continuità, precisione e grande affiatamento.

Durante l’incontro in Comune, i ragazzi hanno raccontato emozioni e retroscena della vittoria.

“Quest’anno è stato ancora più intenso rispetto al precedente – spiegano gli atleti – perché partivamo con meno aspettative. Il campo gara era difficile e sapevamo che non sarebbe stato semplice”.

Fondamentale il lavoro di squadra: “Siamo insieme da quattro anni e ormai lavoriamo come un’orchestra. Nel rafting non basta essere forti singolarmente, bisogna muoversi come un unico corpo”. Determinante anche la preparazione: “Ci alleniamo tutti i giorni, tra fiume e palestra. Sulla Dora Baltea facciamo gran parte del lavoro in acqua”.

I giovani campioni hanno sottolineato anche l’impegno richiesto per conciliare sport, studio e vita personale.

“Qualche sacrificio bisogna farlo – raccontano – a volte si rinuncia a uscite con gli amici o si fatica a tenere tutto insieme. Ma con organizzazione si riesce a portare avanti tutto”. Non manca però il sostegno delle famiglie: “Ci hanno sempre supportato, anche seguendo le gare in diretta. È stato fondamentale”.

Il successo di Pau non è un caso isolato. Lo stesso team aveva già conquistato il titolo mondiale Under 19 nel 2025 a Solkan. Il passaggio alla categoria Under 23, con avversari più esperti, non ha cambiato l’esito: segno di una crescita solida e continua.

Dietro al risultato c’è il lavoro dell’associazione M&N Movimento e Natura, dove gli atleti si allenano stabilmente, seguiti da tecnici qualificati e da un progetto sportivo sviluppato negli anni.

La cerimonia si è conclusa con la consegna della pergamena da parte del sindaco, a testimonianza del valore sportivo e umano del traguardo raggiunto. “È un orgoglio per tutta la comunità – è stato sottolineato – vedere giovani del territorio arrivare ai vertici mondiali in una disciplina così impegnativa”.

Il rafting non è ancora disciplina olimpica, ma il movimento internazionale è in crescita e le prospettive sono concrete. I quattro atleti guardano già avanti: “Tra due anni ci saranno i prossimi Mondiali e vogliamo farci trovare pronti. Il nostro obiettivo è continuare a migliorarci e restare a questi livelli”.

Per Volpiano, San Sebastiano da Po e Casalborgone, il titolo mondiale conquistato a Pau rappresenta molto più di una vittoria sportiva: è il simbolo di un percorso condiviso, di un lavoro costante e della capacità di emergere anche partendo da realtà locali.