VOLPIANO – Riconoscimento a Gianluca Bonfiglio per aver rianimato un bimbo di 3 anni (FOTO)

VOLPIANO – Ieri, lunedì 16 marzo 2026, presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Volpiano, si è tenuta una semplice ma significativa cerimonia di riconoscimento, organizzata dall’associazione Paracadutisti del Canavese.

All’evento hanno partecipato il Sindaco Giovanni Panichelli, il Consigliere Regionale Mauro Fava e il Col. Cavaliere di Gran Croce Gino Gronchi.

L’evento è stato organizzato per ringraziare formalmente Gianluca Bonfiglio, Infermiere Professionale del reparto di Emodinamica dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

Bonfiglio, il 1 luglio 2025, ha salvato un bimbo di 3 anni che stava annegando nella piscina di Chivasso.

Era il primo giorno di vacanza di Gianluca Bonfiglio, e grazie alle sue competenze, ha praticato con tempestività il massaggio cardiaco, salvando così la vita al piccolo, che, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Per questo gesto esemplare, simbolo di senso civico e responsabilità, sono stati consegnati a Bonfiglio due pergamene e una targa della Regione Piemonte.

“La comunità di Volpiano – ha dichiarato Panichelli – esprime profonda gratitudine e orgoglio per un intervento che dimostra quanto preparazione, altruismo e spirito di servizio possano fare la differenza”.