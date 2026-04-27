SETTIMO ROTTARO – Inaugurato il nuovo scuolabus

SETTIMO ROTTARO – È intervenuto anche l’Assessore Regionale Gianluca Vignale a Settimo Rottaro, lo scorso venerdì 24 aprile 2026, all’inaugurazione del nuovo scuolabus.
Dal costo di 78mila euro, il mezzo è stato per metà finanziato dal contributo della Regione Piemonte (Fondi di Sviluppo e Coesione).
“Inauguriamo oggi il nuovo scuolabus, confermando il trasporto scolastico come priorità assoluta per Settimo Rottaro. – Ha dichiarato il Sindaco Massimo Ottogalli – Non avendo scuole in loco, questo servizio è vitale per i nostri ragazzi. Grazie alla Regione Piemonte per il contributo del 50% e per la pazienza: con perseveranza siamo riusciti a reperire i fondi necessari, garantendo continuità a un impegno preso per il nostro futuro.”
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