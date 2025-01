SETTIMO ROTTARO – Convegno sul Distretto del Cibo e del Vino: opportunità per il territorio

SETTIMO ROTTARO – Si è tenuto ieri pomeriggio, sabato 25 gennaio 2025, presso la sala congressi del Comune di Settimo Rottaro il convegno dal tema “Il distretto del cibo e del vino, un’opportunità per il territorio e i produttori”, nel corso della XXIa edizione della sagra del Salame di patata. L’evento è stato organizzato dal Distretto del cibo e del vino del Mombarone, Serra Morenica e Naviglio d’Ivrea in collaborazione con Pro Loco e Comune di Settimo Rottaro e il patrocinio del Collegio degli Agrotecnici di Torino e Aosta e del Gal Valli del Canavese.

Erano presenti il sindaco di Settimo Rottaro, Massimo Ottogalli, l’europarlamentare Onorevole Giovanni Crosetto, il Senatore Giorgio Maria Bergesio, l’Assessore Regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni, le funzionarie della Regione Piemonte Daniela Caracciolo e Silvia Bottaro direzione agricoltura e distretti del cibo e il sindaco di Burolo Franco Cominetto, Presidente del Distretto del cibo e del vino del Mombarone, Serra Morenica e Naviglio di Ivrea.

Nella folta platea dei presenti, inoltre, si contavano molti amministratori comunali e sindaci canavesani, imprenditori e produttori, cittadini e i rappresentanti della Confederazione Italiana Agricoltori.

Il sindaco di Settimo Rottaro ha aperto il convegno con i saluti ai presenti e alle autorità seguito dall’intervento dell’europarlamentare Crosetto, unico rappresentante al Parlamento Europeo eletto in Piemonte e membro della commissione industria, ambiente e energia. L’onorevole Crosetto ha parlato dell’impatto delle politiche europee in merito al green deal, all’agricoltura e all’energia. Della necessità di tutelare le eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane alla luce delle sfide e delle direttive europee, ma anche di come i distretti possano valorizzare i prodotti al di fuori del proprio territorio, in ambito italiano, europeo e mondiale.

A seguire, l’Assessore regionale Bongioanni ha spiegato il ruolo dei Distretti del cibo nel quadro delle politiche regionali per la promozione dei prodotti tipici, il tentativo di far riconoscere per il vino un marchio di appartenenza regionale per le sfide globali del settore, la creazione del distretto del riso e le opportunità di ricevere contributi ed incentivi per i produttori locali attraverso i distretti. L’argomento della legislazione e dei contributi regionali in materia di distretti è stato, poi, approfondito dalle funzionarie regionali, Daniela Caracciolo e Silvia Bottaro, attraverso l’esposizione di slide esplicative.

Il Senatore Bergesio, membro della commissione agricoltura e agroalimentare del Senato, è intervenuto spiegando le linee del governo italiano per la difesa dei prodotti italiani contro alcune, controverse, iniziative europee che penalizzano il mercato del vino nostrano oppure mettono a rischio, con il nutriscore, alcuni prodotti tipici della dieta mediterranea. Anche il Senatore ha, poi, ribadito come i distretti siano un punto di riferimento per lo Stato per le politiche incentivanti del Ministero dell’Agricoltura.

Il convegno, molto partecipato con interventi dal pubblico, è stato concluso dall’intervento del Presidente del Distretto e sindaco di Burolo Cominetto che ha ripercorso il primo anno di vita dell’associazione, le diverse iniziative promozionali tenutesi sia sul territorio canavesano che all’esterno, in occasioni di eventi a Torino come le ATP Finals. Cominetto ha invitato i produttori locali a farsi avanti, iscrivendosi al Distretto e svolgendo il ruolo di protagonisti nelle attività dell’associazione creata per volontà delle amministrazioni locali, ma incentrata principalmente sulla promozione dei prodotti e delle attività locali.