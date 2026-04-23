CASTELLAMONTE – “Ipse Scripsit!”, Salone Off: incontri su cyberbullismo, violenza e editoria (VIDEO)

CASTELLAMONTE – “Ipse Scripsit!”, è questo il nome dell’iniziativa organizzata dall’Associazione Aladei, in collaborazione con Lions Club Rivarolo Canavese Occidentale, Lions Club Alto Canavese, Baima Ronchetti Editore, Banca D’Alba e Comune di Castellamonte.

L’evento rientra nell’ambito del Salone Off del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Tre giorni di incontri, l’8, 9 e 10 maggio 2026, legati a temi attuali di grande importanza. L’iniziativa è stata presentata l’altro giorno nella Sala Consiliare di Palazzo Antonelli.

“L’idea è nata dal gruppo – ha spiegato Maurizio Lazzero, Associazione Aladei – parlando di tanti temi importanti. Abbiamo pensato di organizzare qualcosa che legasse sia il tema della scrittura/lettura in connessione con il Salone del Libro e sia temi attuali di grande rilievo. Invitiamo tutti a partecipare, perchè deve essere di spunto per riflettere e capire determinate situazioni. Ci auguriamo anche un coinvolgimento delle scuole e dei ragazzi, vista l’importanza dei temi.”

Il programma, che si svilupperà al Centro Congressi Martinetti di Castellamonte, prevede l’intervento di esperti nei vari settori.

Si partirà venerdì 8 maggio dalle 14.30, con “Bullismo e Cyberbullismo”: un tema che coinvolge i giovani e non solo. Con esperti del settore:

– Elena Ferrara, Senatrice della Repubblica, prima firmataria della legge 71/2017 per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;

– Barbara Rabù, psicologa specializzata problematiche legate al bullismo e cyberbullismo;

– Luogotenente Antonio Chiffi, Comandante Carabinieri di Castellamonte, Procedure di denuncia, consigli sul comportamento da tenere in caso di bullismo;

– Valentina Sellaroli, Sostituto Procuratore, Aspetti legali del bullismo e cyberbullismo;

– Ersilia Menesini, Prof. Ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (Firenze), il bullismo quali interventi nella scuola?

– Dirigente Scolastica, con il fenomeno del bullismo tra i banchi e sui social.

Nell’ambito dell’incontro verranno presentati i libri: “Bullismo che fare? Prevenzione e strategie d’intervento nella scuola”; “In classe senza bullismo. Il ruolo dell’insegnante per creare un ambiente inclusivo” e “Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo”.

Sabato 9 maggio, sempre dalle 14.30 (alle 17), si terrà “Diciamo NO alla violenza sulle donne”. Un tema delicato e coinvolgente, moderato da Maurizio Lazzero, con esperti del settore:

– La casa delle Donne – Letizia Carluccio: Come si vive la realtà del territorio;

– Associazione Violetta – Barbara Bellardi: le nostre attività: dalla leggenda alla realtà;

– Luogotenente Antonio Chiffi, Comandante Carabinieri di Castellamonte – Procedure di denuncia, l’istituto dell’ammonimento e le misure cautelari di allontanamento;

– Dirigente scolastica: il fenomeno della violenza di genere tra i banchi e sui social;

– Barbara Bessolo, Psicologa psicoterapeuta: Credere alle parole delle donne;

– Federica Plemone – Avvocato: Aspetti legali delle varie forme di violenza, dalla violenza fisica al revenge porn e allo stalking;

– Yuleisy Cruz Lezcano – scrittrice: il ruolo della letteratura come risposta alla violenza

Presentazione del libro: “Di un’altra voce sarà la paura – Poesia, denuncia e rinascita” di Yuleisy Cruz Lezcano.

Chiusura Simbolica:

-Illuminazione di un Monumento: Accensione illuminazione di palazzo Botton, simbolo della città, con il colore rosso;

-Conclusioni: Intervento finale del Sindaco, del Dirigente Scolastico e delle associazioni antiviolenza con un impegno formale della comunità per promuovere il rispetto tutto l’anno.

E infine domenica 10 maggio, “Tinello del libro – parola a editori, autori e ghostwriter”: incontro moderato da Maurizio Lazzero ed Erica Comoglio, su un tema spesso marginalizzato come quello dell’editoria, con tre case editrici del territorio e la presenza di un ghostwriter che spiegheranno come è difficile il loro ruolo in un mondo digitale invaso dall’intelligenza artificiale. 15 autori provenienti da diverse realtà presenteranno i loro libri ed incontreranno i lettori.

L’incontro sarà così suddiviso:

ore 14:30 – 16:00 Parola agli editori e ai ghostwriters:

– Editrice Pedrini;

– Baima Ronchetti Editore;

– Atene del Canavese Editore;

– Francesco Lanucara Copywriter freelance;

– Fabrizio Gea Presidente Fondazione Canavese 2030

Ore 16:00 – 19:30 Libri ed autori:

– Rossella Vacchino – Le stagioni di Nerino;

– Marta Segat – Bora Scura;

– Massimo Gerbi – All’ombra del Declino;

– Massimo Perucca – La Bolla Papale;

-Marco Carena – Da Sanscemo a Sanremo questione di …;

– Rolando Milani – Gino va alla guerra;

– Daniela Vaudano – Petricore il profumo della pioggia;

– Stefania Groppo – Accordi Fatali;

– Giuliana Reano – Racconti;

– Adriana Ricca, Piera Giordano – Parole di terra;

– Valerio Camillo Grosso – La terra degli insaziabili;

– Mauro Tonello – Radio Country Broadcasting 104 MHz;

– Enzo Morozzo – L’ora delle scelte: 1940-1945 Stagioni violente in Canavese;

– Autori vari

Seguirà la firma delle copie