OGLIANICO – Tornano puntuali le “Idi di Maggio”, 44esima Rievocazione Storica (VIDEO)

OGLIANICO – Squillino le trombe, rullino i tamburi, Oglianico si prepara pure nel 2026 ad “indossare le vesti” legate al periodo del Medioevo, tuffandosi per la 44esima volta nella “Festa delle Idi di Maggio”, appuntamento ormai diventato imprescindibile per chi ama vivere un viaggio nella storia, tra usi e costumi di un tempo tanto lontano, che ancora oggi regalano fascino e richiamano tantissimi appassionati.

Con la presentazione ufficiale di sabato 18 aprile si alzerà il sipario sulla manifestazione targata Pro Loco Oglianico Aps, gruppo rodato e dallo spirito immutato, pronto a prodigarsi nella realizzazione di una manifestazione di alto pregio, che ha ottenuto il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio Regionale, Città Metropolitana e Comune di Oglianico.



Il primo appuntamento della nuova edizione vedrà, come di consueto, la posa di un giovane albero (alle ore 14.30), mentre a seguire le mura dei ricetti oglianicesi faranno da sfondo alla presentazione, con inaugurazione della mostra “Con acqua ferro e fuoco”, esposizione della lavorazione del ferro da parte della Fucina Gaddò di Oglianico e di Daniele Baudino di Rivarolo (che sarà aperta durante tutta la durata delle “Idi”), nonché con i balli e le carole dei giovani, ma anche con il rinfresco offerto dal ristotante-pizzeria La “S”Garbatella. In serata (ore 19.30) tornerà la “Cena d’auspicio”, con protagonista L’abbadia de’ Compagni.

A maggio, poi, le “Idi” entreranno nel vivo: venerdì 1, sempre come è tradizione, spazio al Calendimaggio, con dalle 15 la presentazione ufficiale dei personaggi storici, la presa d’armi dell’Abbadia de’ Compagni, la posa del Maggio, le nundine e il Torneo della Bandiera, mentre in serata la cena a Casa Gilda (19.30) e successivamente lo spettacolo di danza “Ben ben veni magg”, curato dalla New Dance Academy Asd (alle 21.30) renderanno il tutto ancora più bello ed appetibile.

Il 2 ed il 3 maggio il calendario risulterà fitto di momenti interessanti: il sabato dalle 19 si aprirà “Maggiando”, tra tavole imbandite e taverne aperte, a cui seguiranno le danze dei piccoli della scuola dell’Infanzia di Oglianico, mentre torneranno anche nel 2026 i “Li Barmenk”, pronti dalle 21 ad animare, con le loro danze occitane, “E’ del borgo notte viva”. La domenica, sulla scia dell’apprezzamento ottenuto nelle edizioni passate, sarò la volta di “Ricetto di Vino”, il quale dalle ore 15, grazie alla collaborazione con l’Associazione Canaveis, permetterà di gustare nel bello scenario delle mura del Ricetto i prodotti delle aziende vitivinicole del territorio. Inoltre, dalle 16.30 alle 18.30 sarà possibile visitare, accompagnati, l’affascinante Cappella di Sant’Evasio.



La settimana successiva spazio ad una tre giorni intensa, quella che porterà alla chiusura della “Festa delle Idi”: venerdì 8, previa prenotazione (chiamando lo 0124-243674, oppure il 348-0719794), torna alle 19.45 l’appuntamento con la “Cena Medievale”, serata conviviale apprezzatissima, rallegrata da momenti di intrattenimento, la quale sarà preceduta alle 18 dal suono delle chiarine e dei tamburi, che annunceranno l’evento.



Il caratteristico centro storico di Oglianico sarà protagonista il sabato sera di “Receptum”, dove i partecipanti dovranno essere tutti in costume (con possibilità, per chi ne fosse sprovvisto, di usare gli abiti messi a disposizione nel vestibolo allestito per l’occasione). Oltre a cibo e bevande a rallegrare dalle 19 la kermesse saranno diversi ospiti, che con le loro performance offriranno ai presenti la possibilità di calarsi ancor di più nel Medioevo.



Infine, domenica 10 maggio l’epilogo in grande stile, con la sagra delle “Idi di Maggio” che sin dal mattino (ore 10) entrerà nel vivo. Dalla Santa Messa con i personaggi in costume, al Torneo della Bandiera, dal ristoro a Casa Gilda alla decima edizione di “Messer Chef”, concorso di cucina medievale, la manifestazione offrirà un bel “antipasto” in vista delle ore 15, quando toccherà alla “Festa delle Idi”, che vedrà protagonista numerosi gruppi storici che giungeranno dal Canavese e non solo, dando vita ad una immersione totale nel Medioevo.

Alle 18 le premiazione del concorso di cucina e del Torneo della Bandiera, alle 19 nuovo momento conviviale a Casa Gilda, mentre alle ore 21.30 lo spettacolo “Maleficarum Temporibus – Borgo Turris” porterà i presenti alla successiva Calata del Maggio, che chiuderà la 44esima edizione e darà l’arrivederci a quella successiva. (Foto archivio)