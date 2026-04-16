CANAVESE – Nasce lo “Sportello Startup – Hai un’idea in testa?”

CANAVESE – Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese lancia lo “Sportello Startup – Hai un’idea in testa?”, una nuova iniziativa dedicata ai giovani che desiderano avvicinarsi al mondo imprenditoriale e trasformare un’idea in un progetto d’impresa concreto.

Il Gruppo Giovani opera all’interno di Confindustria Canavese ed è composto da imprenditori under 40, rappresentanti delle aziende associate. Fin dalla sua nascita, il Gruppo pone tra i propri obiettivi lo sviluppo di nuove forme di imprenditorialità, con una particolare attenzione alle start up e alla promozione dell’incontro tra giovani imprenditori, mondo della scuola e della formazione.

In questo contesto si inserisce lo Sportello STARTUP, pensato come punto di ascolto e orientamento per intercettare le idee imprenditoriali dei giovani del territorio e accompagnarle nei primi passi di sviluppo.

Lo Sportello intende offrire un primo supporto qualificato finalizzato a: aiutare i giovani a mettere a fuoco l’idea imprenditoriale; valutarne la fattibilità tecnica, economica e di mercato; individuare i passi successivi necessari allo sviluppo del progetto; orientare verso gli interlocutori più idonei per trasformare l’idea in una reale iniziativa d’impresa.

L’iniziativa si rivolge in particolare a studenti, giovani, aspiranti imprenditori e startupper, con l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura imprenditoriale e valorizzare il potenziale innovativo del territorio canavesano.

“Vogliamo creare uno spazio di ascolto e accompagnamento per i giovani che desiderano mettersi in gioco”, dichiara il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese, Lorenzo Vignono. “Lo Sportello STARTUP nasce per intercettare idee, valorizzare talenti e accompagnare i nuovi progetti verso una concreta realizzazione, contribuendo alla nascita di nuovi progetti imprenditoriali e allo sviluppo economico locale “.

Ogni giovane che abbia “un’idea in testa”, anche solo all’inizio del suo percorso, può trovare ascolto e supporto rivolgendosi alla segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese, a Ivrea. Un primo passo per trasformare un’intuizione in un progetto concreto, accompagnati da un percorso di crescita, confronto e sostegno pensato per dare forma e futuro alle nuove iniziative imprenditoriali.