BORGARO – I progetti futuri per la città illustrati dal Sindaco Claudio Gambino (VIDEO)

BORGARO – L’amministrazione di Borgaro Torinese guidata dal Sindaco Claudio Gambino ha chiuso un 2025 con molti impegni portati a termine grazie anche ai fondi PNRR che hanno permesso di rendere la città ancor più bella, fruibile e a portata di tutti.

“L’anno scorso abbiamo realizzato una serie di opere previste da Pnrr, tra queste spicca piazza Vittorio Veneto che ha riqualificato la parte centrale della città. – Spiega il Sindaco Claudio Gambino – È stata creata la ciclabile sud che collega via Martiri a piazza Barra. Quindi passeremo al rifacimento di via Ciriè con nuovi parcheggi illuminazione Modena e arredo rubano moderno. Non verrà modificata la viabilità, ma l’intero asse viario tra piazza Vittorie piazza della Repubblica subirà un restyling. Le scadenze del Pnrr saranno rispettate”. A breve verrà inaugurata la nuova aula studio che sarà intitolata a Piero Angela. Molti temi sono stati toccati nella nostra intervista, tra cui l’ex palazzina Vigel che a breve diventerà la casa della salute e verrà inaugurata nella seconda metà del 2026.