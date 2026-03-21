FAVRIA – La “Fiera di Sant’Isidoro” torna puntuale come la Primavera

FAVRIA – Arriva la Primavera e come di consueto non può mancare l’appuntamento con la “Fiera di Sant’Isidoro”, che dal 9 al 12 aprile 2026 riporterà l’attenzione in quel di Favria sul mondo agricolo, realtà importante, per non dire fondamentale, nell’economia del nostro Canavese e non solo.

L’impegno congiunto di Comune, Associazione Agricoltori e della Sezione Coldiretti di Favria porterà all’organizzazione di una edizione numero 48 nel segno delle tradizioni, della socialità della voglia di stare assieme, confermandosi occasione importante per accendere i riflettori sui tanti allevatori e produttori che a Favria e dintorni lavorano quotidianamente per permettere ad ognuno di noi di portare sulle nostre tavole cibi e latte di qualità.

Quattro giorni, come sempre, intensi dove musica, buona tavola, divertimento e tanto altro ancora caratterizzeranno ogni singola uscita ed evento. Si parte, come anticipato, giovedì 9 aprile con dalle ore 20 la prima cena allestita nel padiglione gastronomico (gradita la prenotazione ogni sera, chiamando il 331-2050307, il 347-8417276, oppure il 380-7253341) dedicata agli antipasti, mentre dalle 22 si inizierà a ballare (con ingresso gratuito) grazie ad Ico Dj e Dj Alexio.

Il sempre goloso ed apprezzato fritto di pesce sarà protagonista venerdì 10 di una cena ad esso dedicata, per poi divertirsi al ritmo della musica che sarà proposta dalla sempre amata ed apprezzata “Radio Gran Paradiso”, protagonista pure quest’anno in quel di Favria.

Sulla falsariga dei giorni precedenti andrà in scena l’appuntamento di sabato 11 aprile, questa volta con la proposta nel padiglione gastronomico riservata a porchetta e salsiccia. Quindi tutti in pista dopo le 22 trascinati dalla performance alla console dei “Just 4 Deejays”, i quali faranno muovere tutti i presenti con la loro proposta disco dance.

Infine si arriva a domenica alla giornata dedicata interamente al mondo dell’agricoltura: la “Fiera di Sant’Isidoro” entrerà nel vivo sin dalla ore 9, con l’apertura dell’esposizione delle macchine agricole, nonché con la mostra zootecnica, la quale oltre alle mucche prevede lo spazio dedicato ai cavalli da sella e da tiro.

La mattinata si concluderà con la premiazione dei capi esposti (ore 12) e successivamente con l’immancabile “Pranzo della Fiera” (in questo caso prenotazioni ed informazioni chiamando il 335-8066090, al 335-6668962, oppure al 380-7253341).

Invece a tenere botta dal primo pomeriggio sarà un altro momento classico, ovvero il “Confronto tra Reines”, che nel 2026 raggiungerà il traguardo della 26esima edizione. La manifestazione valida per la qualificazione del Campionato Regionale si aprirà alle 13.30, anche se in precedenza (dalle ore 9) è prevista la pesatura dei bovini che vi prenderanno parte.

Va ricordato, per concludere, che per nei giorni della Fiera favriese sarà in funzione per chi volesse un servizio ristoro e bar.