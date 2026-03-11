CALUSO – Certificazioni linguistiche e ICDL: premiati gli studenti del Martinetti

CALUSO – Lo scorso mese, nell’Aula Magna dell’Istituto “Piero Martinetti”, si è svolta l’annuale cerimonia di consegna delle Certificazioni Linguistiche per la Lingua inglese, francese e spagnola e ICDL (International Certification of Digital Literacy) conseguite durante lo scorso anno scolastico. Come ogni anno, si ripete questa cerimonia che è ormai una tradizione dell’istituto. Il numero di studenti che si è cimentato negli esami di certificazione linguistica è aumentato notevolmente. Il possesso della certificazione, infatti, permette agli studenti, in sede di candidatura alle selezioni Erasmus dell’istituto, di avere un punteggio aggiuntivo ma, soprattutto, di avere un’attestazione utile per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Nel corrente anno l’istituto ha deciso di premiare anche un gruppetto di studenti che si sono impegnati nel conseguimento dell’ICDL, la certificazione internazionale delle competenze digitali, nella speranza che il loro numero possa aumentare nei prossimi anni. Erano presenti alla premiazione i professori Manfré e Mannini, responsabili del progetto.

Gli esami di certificazione linguistica sono stati superati da un elevato numero di studenti. L’Istituto ha addirittura ottenuto dal Cambridge Institute la targa di Gold Centre in quanto durante il passato anno scolastico un numero di studenti superiore a 100 ha sostenuto esami di certificazione Cambridge. Inoltre, un buon gruppo di studenti del linguistico è addirittura riuscito a conseguire certificazioni di livello alto in più lingue straniere, per la gioia dei loro docenti di lingue. Erano presenti le professoresse Sacco Eleonora, Quarello Serenella e Benvenuti Flora.

La dirigente, Katia Milano, presente insieme alla vicepreside Antonella Turletti, oltre ad essersi congratulata con i ragazzi, ha confermato anche quest’anno la volontà dell’istituto di mettere a disposizione dei premi al merito agli studenti che, dopo aver frequentato il corso organizzato dalla scuola, hanno conseguito un punteggio di almeno 85/100 (Grade A per le certificazioni di lingua inglese, 85% della prova corretta per le altre lingue).

In ambito informatico per incentivare la certificazione ICDL, la scuola ha inoltre coperto e coprirà in futuro il costo del primo esame per gli studenti che hanno acquistato la skill card e affrontato almeno un esame, purché iscritti e in regola con il pagamento del contributo volontario PTOF.

Nel corrente anno scolastico, infine, l’istituto ha attivato ben 10 corsi di certificazione linguistica a vario livello (3 corsi PET, 2 corsi FIRST, 1 corso ADVANCED, 1 corso DELE, 1 corso DELF, 1 corso base di lingua tedesca ed 1 corso base di lingua spagnola), continuando la tradizione e proseguendo nel percorso intrapreso da molti anni.