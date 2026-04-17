CALUSO – Gli studenti del Martinetti hanno partecipato al Progetto Novecento

CALUSO – I ragazzi del Martinetti di Caluso hanno partecipato al Progetto Novecento: dedicato a uno scrittore o scrittrice legati al Piemonte, quest’anno Emilio Salgari, il progetto è organizzato da Unitre Chivasso in collaborazione con gli Unitre di Caluso, Crescentino, Villareggia e si propone come occasione di incontro tra generazioni tramite la letteratura.

Le scuole del territorio sono state coinvolte attraverso la realizzazione di materiali a tema e lavori su aspetti dei romanzi salgariani, poi protagoniste di una mostra inaugurata venerdì 10 aprile: presenti le autorità Busso e Ferrò, presidenti rispettivamente Unitre Chivasso e Caluso, il sindaco di Chivasso accompagnato da alcuni assessori.

I lavori degli studenti delle classi 1E scientifico e 1G linguistico hanno riguardato figure femminili, eroine ribelli, libere e forti (a cura delle prof.sse Ajmone e Biginelli), mentre le classi 2P e 3 linguistico hanno creato un gioco dell’oca gigante, un libro e un diario di viaggio su luoghi, animali e piante dei romanzi ambientati in America Latina (a cura della prof.ssa Quarello). Inoltre i ragazzi di 2P e 3P, in costume, hanno fatto 4 interviste impossibili a quattro personaggi femminili: Honorata, moglie del Corsaro Nero, Jolanda, figlia del Corsaro Nero, La Capitana dello Yucatán – La Favorita del Mahdi.

Alla mostra, che si sposterà a Caluso dal 16 al 24 maggio, sono state esposte anche opere artistiche a tema.

