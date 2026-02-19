SPARONE – Sparone Folk Festival, tutto pronto: dal 6 al 28 marzo

SPARONE – Marzo è ormai da diversi anni un mese molto speciale per la comunità di Sparone, la quale anche nel 2026 vivrà serate e giornate intense, dove tradizioni, musica, buona cucina e voglia di aggregazione saranno al centro dell’attenzione.

La Pro loco cittadina, con il patrocinio del Comune, nonché nel segno di Regione Piemonte, Unpli e Pescatori Pacini, è pronta a realizzare una splendida serie di appuntamenti che si aprirà il 6 marzo, per poi proseguire tra conferme, sorprese e momenti davvero molto partecipati, con in primo piano la 15esima edizione dello “Sparone Folk Festival” e la successiva Mostra Agricola e Forestale “Mac Bosc” numero 24.

Andiamo con ordine ed andiamo a scoprire cosa ci attende: come anticipato, il “ghiaccio” verrà rotto venerdì 6 marzo, grazie all’apertura del sempre apprezzatissimo padiglione gastronomico (e pizzeria). Si inizia alle 19.30, spazio quindi ad un allegro “cocktail party” ed alla musica della sempre travolgente Shary Band, che scalderà sapientemente il Palatenda posto, come di consueto, nell’area del campo sportivo.

La sera successiva, sabato 7, vero e proprio tuffo nel recente passato, con “Voglio tornare negli anni 90”, live show che saprà coinvolgente diverse generazioni, che potranno scatenarsi, dopo aver deliziato il proprio palato con il menù a disposizione, che prevede anche l’opzione porchetta/patatine/bibita ad un prezzo speciale (12 euro).

Domenica 8 marzo, come sempre, le donne saranno al centro dell’attenzione, visto che si tratta della festa a loro dedicata. Ebbene l’organizzazione ha deciso, in questa occasione, di preparare un appetitoso pranzo, allestendo un la prima “Giornata in musica” con protagonista la brava e bella Federica Cocco.

E dopo questo primo “assaggio”, a Sparone si farà sul serio anche nei giorni successivi: l’11 serata pesce, con a seguire un evento musicale davvero di altissimo profilo, che vedrà sul palco della Valle Orco Gianmarco Bagutti e l’Orchestra Italiana, Matteo Tarantino, Lia e Daniele Tarantino, per un’uscita a dir poco strepitosa.

Venerdì 13 la grande musica folk piemontese sarà la principale protagonista, con l’edizione numero 15 del festival a lei dedicata. Presentata da due volti che da queste parti sono ormai di casa, ovvero Sonia De Castelli e Marco Zeta, ad intrattenere il folto pubblico che ogni anno premia gli organizzatori saranno Le Nostre Valli, I Giuvu d’na Volta, Elisa Pisotti, Giorgia Foti, Veronica Cuneo, I Provvisori e Le Voci di Montagna. Prima, dalle 19.30, gli amanti della bagna cauda potranno gustarla in occasione della speciale cena organizzata appositamente.

Un’altra grande voce della musica italiana, quella di Marianna Lanteri, sarà regina del sabato sera, il prossimo 14 marzo, protagonista di un’altra esibizione da sempre applaudita ed attesa con entusiasmo. In questo caso per gli amanti della buona tavola spazio nel padiglione gastronomico ad una serata del pesce.

La domenica, come vuole la tradizione, sarà la volta della Mostra Agricola e Forestale, che taglia il traguardo della 24esima edizione. L’evento denominato “Mac Bosc” prenderà il via alle 9 con l’apertura ufficiale, a cui seguirà dalle 10 la realizzazione di sculture in legno, mentre a seguire sarà la volta di una dimostrazione dell’utilizzo della teleferica, da parte della Ditta Dominietto.

Alle 11 premiazione degli animali esposti, alle 12 benedizione, quindi dalle 12.30 tutti nel padiglione gastronomico per un lauto pranzo. Nel pomeriggio si riparte alle 14.30, con la Segheria Chiabotti protagonista della lavorazione del legname e della trasformazione di un tronco in una trave. Poi spazio ai giochi del boscaiolo a staffetta, in chiusura tradizionale “Rundunà” per le vie del paese, quindi “work shop” assieme a Ifi.

Non contenta di quanto fatto, la Pro Loco di Sparone vorrà stare insieme a tutti noi ancora un altro fine settimana, con due appuntamenti di alto profilo, programmati venerdì 20 e sabato 21 marzo 2026: nel primo caso, tra un piatto della tradizione, porchetta e patatine, la presenza dei coscritti del 2008 ed il ritorno di tutte le leve, occhi puntati sul palco per lo spazio musicale curato dal mitico Fargetta, nome e volto conosciutissimo (dj resident della serata sarà Mauro Vay).

Il sabato ancora festa grande, con la Cena del Boscaiolo (sempre dalle 19.30 in poi), mentre l’ennesima straordinaria voce, quella di Omar Codazzi, sarà la protagonista della parte dedicata all’intrattenimento musicale.

Da segnalare anche un ulteriore evento, che è in programma a fine mese: si tratta della “Sejna dij Marghè del Canaveis”, che si terrà dalle ore 20, con prenotazione obbligatoria entro il 20 marzo, chiamando il 392.1939064, il 347.9619543, il 342.5659689 oppure il 366.4160991. Anche in questo caso musica in primo piano, per mezzo della presenza di Matteo Bensi.

Da ricordare che le tante e deliziose cene che si terranno a Sparone nel corso degli eventi targati Pro Loco gradiscono la prenotazione anticipata, che può essere effettuata in questo caso chiamando il 340.6467216 (Aldo), il 346.8573061 (Simona), o ancora il 392.5484483 (Donatella).