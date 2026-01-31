VENARIA REALE – Inaugurato il nuovo ecocentro (FOTO)

VENARIA REALE – Inaugurato e presentato ieri, venerdì 30 gennaio 2026, il nuovo ecocentro, realizzato dalla Città di Venaria Reale grazie a un finanziamento PNRR M2 C1.1 I1.1 – LINEA A pari a 987.845,49 euro, assegnato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e ottenuto tramite il CADOS, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e ridurre l’impatto ambientale.

Si trova nell’area compresa tra corso Lombardia e corso Piemonte, posizione facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza con alcune delle principali arterie stradali cittadine. Prende il posto della struttura di corso Cuneo, segnando un passaggio importante nel sistema cittadino di raccolta dei rifiuti.



È uno spazio pensato per rendere più semplice, ordinata ed efficace la gestione dei rifiuti differenziati. È dotato di telecamere per la videosorveglianza interna ed esterna e di un impianto fotovoltaico. Prevede ingressi e uscite dedicate sia per gli automezzi degli operatori sia per l’utenza. Il suo corretto utilizzo da parte dei cittadini è fondamentale per contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente e al recupero delle risorse.

La nuova struttura è strategica per rafforzare la raccolta differenziata e la tutela ambientale, come afferma l’Assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati: “L’inaugurazione del nuovo ecocentro di Venaria Reale, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di transizione ecologica del nostro territorio. Grazie alle risorse messe a disposizione dal PNRR, siamo riusciti a realizzare un’infrastruttura all’avanguardia che coniuga l’efficienza del servizio con la massima tutela dell’ambiente. Questa struttura, moderna e accessibile, non è solo un punto di raccolta, ma un vero e proprio hub educativo che incentiva i cittadini a comportamenti virtuosi attraverso la facilità di conferimento e la sicurezza dell’impianto. Investire in questi centri significa credere nell’economia circolare e lavorare concretamente per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di differenziata che la Regione e il Paese si sono dati, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e gestori sia la chiave per lo sviluppo sostenibile”.



L’area è attrezzata con nove cassoni per la raccolta differenziata, e una zona dedicata al conferimento dei rifiuti verdi. Quattro cassoni sono riservati ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e protetti da una tettoia metallica costruita appositamente.

Rifiuti pericolosi come gli oli esausti sono custoditi sotto la tettoia recuperata dal vecchio centro e l’area è dotata di apposita vasca interrata per il contenimento di eventuali sversamenti. Inoltre, sono previsti due cassoni per la raccolta e il compattamento di carta e plastica. Completano l’intervento un edificio adibito a guardiola e locali per gli operatori, posizionato in prossimità dell’ingresso e dell’uscita utenti, un’area parcheggio riservata agli addetti e un impianto dedicato alla gestione delle acque meteoriche.

“Con il nuovo ecocentro – dichiara il Sindaco Fabio Giulivi – miglioreremo l’accessibilità, semplificheremo il conferimento dei rifiuti e rafforzeremo la rete consortile, rendendo il sistema più vicino, funzionale e al passo con le sfide ambientali attuali. Si tratta di un investimento concreto sulla qualità dei servizi pubblici e sulla sostenibilità ambientale, che valorizza il lavoro in sinergia con il Consorzio e il gestore del servizio, a beneficio dell’intera comunità”.



L’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente, Giuseppe Di Bella, afferma: “Con questa nuova struttura, la Città rafforza il proprio impegno ambientale in tema di rifiuti, offrendo ai cittadini un servizio più efficiente, sostenibile e all’avanguardia. Il nuovo ecocentro consentirà una gestione più ordinata e consapevole dei materiali conferiti, promuovendo buone pratiche di raccolta differenziata e una maggiore attenzione al rispetto dell’ambiente”.

L’ecocentro continuerà ad essere gestito da Cidiu SpA nell’ambito della rete dei 14 centri di raccolta consortili, operativi dal lunedì al sabato dalle 7 alle 18. Gli utenti potranno scegliere liberamente dove recarsi in base alle tipologie di rifiuti da conferire e agli orari più comodi, senza vincoli legati al Comune di residenza. Tutte le strutture sono normate dal Regolamento per la gestione e l’utilizzo dei Centri Consortili di Raccolta dei rifiuti urbani del consorzio C.A.DO.S., approvato con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 17 del 12/11/2024.

Emanuele Gaito, Presidente del CADOS, sottolinea: “Come Presidente del Consorzio, l’inaugurazione del nuovo centro di raccolta, al servizio dei cittadini di Venaria e dei comuni del territorio consortile limitrofo, è motivo di grande soddisfazione. L’opera oltre a coniugare sostenibilità ambientale, innovazione ed efficienza energetica, contribuirà concretamente al raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale rifiuti del Piemonte, che puntano ad una raccolta differenziata del 75% entro il 2030 e del 82% entro il 2035 e quindi alla contestuale riduzione dell’indifferenziato. Questo risultato è frutto della collaborazione dei soggetti coinvolti: Consorzio CADOS, Comune di Venaria Reale e gestore del servizio di raccolta rifiuti CIDIU che da oggi in avanti, in continuità con il precedente impianto, proseguirà con la gestione dell’ecocentro. Esempio concreto di un percorso che, a partire dal 2023 (momento della presentazione della domanda di contributo al Ministero), ha permesso oggi di vedere concluso questo iter e di sperimentare l’utilizzo dei fondi del programma europeo. Un ringraziamento sincero va, inoltre, ai cittadini, protagonisti quotidiani di questo percorso di responsabilità ambientale”.



L’invito ai cittadini è di utilizzare il nuovo ecocentro in modo consapevole, rispettando le modalità di conferimento e separando correttamente i materiali. Un comportamento responsabile da parte di tutti consente di migliorare la qualità della raccolta differenziata, ridurre gli sprechi e rendere il servizio sempre più efficace, a beneficio dell’intera comunità e del territorio.



“L’ecocentro – conclude Giovanni Pesce, Amministratore Delegato di Cidiu SpA – è uno strumento fondamentale per la raccolta differenziata, perché consente di recuperare anche quei rifiuti che, per dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei cassonetti stradali. I dati sulle quantità conferite rispetto al totale prodotto da ciascun abitante mostrano che a Venaria Reale il centro di raccolta è meno utilizzato rispetto ad altri Comuni. Ci auguriamo che la nuova struttura, più moderna e funzionale, incoraggi un maggiore utilizzo da parte dei cittadini. Da parte nostra, confermiamo l’impegno a garantirne una gestione efficiente e di qualità”.

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