CIRIÈ – Inaugurato nella chiesa di San Giuseppe il Presepe sotto la neve (FOTO E VIDEO)

CIRIÈ – Uno dei più antichi presepi meccanici del Piemonte, sarà visitabile fino al 6 gennaio nella chiesa di San Giuseppe a Ciriè. L’inaugurazione del presepe sotto la neve è avvenuta sabato 6 dicembre 2025, alle 21, giunto quest’anno alla 47esima edizione. L’originale rappresentazione della nascita di Gesù è ambientata nel caratteristico paesaggio montano delle Valli di Lanzo, imbiancato da un manto di soffice neve, ed è il frutto dell’appassionato lavoro dei volontari del Gruppo Presepe San Giuseppe di Ciriè.

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta con l’esecuzione di un concerto della Società Filarmonica Devesina diretta dal Maestro Gaetano di Mauro. Al termine dell’esibizione, è stata accesa la grande stella cometa issata sul campanile della chiesa di San Giuseppe che splenderà di sera per tutto il periodo delle festività natalizie. L’allestimento attuale del presepe meccanico di Ciriè, considerato uno dei più antichi del Piemonte, si estende su una superfice di oltre 70 metri quadrati; le ore di lavoro impiegate per la realizzazione sono incalcolabili, ma sicuramente ammontano a molte migliaia. La precisa ricostruzione paesaggistica ed architettonica si manifesta in laghetti, torrenti con cascate, case ed alpeggi in pietra, mulini che si muovono grazie all’acqua corrente.

Nel plastico sono rappresentate scene di vita del luogo; i personaggi animati rappresentano antichi e tipici mestieri non più praticati. Appositi effetti di luce ricreano l’alternarsi del giorno e della notte, dell’alba e del tramonto. La luna, la stella cometa e le altre stelle del firmamento, lentamente danno spazio ad una fitta nevicata.

Alla serata oltre alle personalità comunali è intervenuto Sergio Bartoli, Consigliere Regionale, che ha dichiarato: “È un grande onore per me poter essere qui in questa serata. Ho avuto modo di dare uno sguardo al presepe prima dell’inizio di questa serata musicale e devo dire che è veramente stupendo. Un grazie al gruppo presieduto da Giovanni Caudera che da ben 47 anni presta la sua opera di volontariato per questa bellissima rappresentazione”. Il presepe resterà aperto fino a domenica 11 gennaio 2026 con orario dalle 15,30 alle 18,30.





