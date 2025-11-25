VALPERGA – La Faletto Meccanica Srl fiore all’occhiello dell’industria piemontese (FOTO)

VALPERGA – Esperienza, capacità, attenzione nel seguire l’evolversi del mercato sono le basi solide sulle quali la Faletto Meccanica Srl di Valperga ha costruito il proprio passato, e sta costruendo il presente ed il futuro nel mondo della meccanica di precisione (una passione, prima che un lavoro).

Azienda a conduzione familiare (è stata fondata da padre e figlio, ovvero Sergio e Stefano Faletto, mentre poco dopo sono entrambi stati affiancati dalla figlia e sorella Simona), fondata esattamente 20 anni fa (era il 2005), oggi la Faletto Meccanica rappresenta un fiore all’occhiello non solo per l’industria canavesana, ma anche per quella piemontese.

A confermarlo è stata la visita, avvenuta lunedì 24 novembre 2025, del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il quale accompagnato dal Consigliere regionale Mauro Fava, ed alla presenza del sindaco e del vicesindaco di Valperga, Walter Sadretto e Graziano Cortese, nonché dal vicesindaco di Castellamonte, Teodoro Medaglia, ha voluto conoscere da vicino questa realtà che lavora con una clientela sia italiana che internazionale.

In questi due decenni di evoluzione la Faletto Meccanica ha puntato fortemente sull’ampliamento della tecnologia e della formazione, arrivando oggi a realizzare prodotti di altissima qualità, che sono richiesti da ogni parte del mondo.

“Una delle nostre caratteristiche, e punti di forza, è che in azienda seguiamo di fatto tutte le fasi produttive – spiega Stefano Faletto, che è Amministratore unico della Faletto Meccanica – occupandoci dalla progettazione sino ad arrivare alla costruzione ed al collaudo, tutto ciò grazie ad un team composto oggi da 25 tecnici specializzati, i quali sono costantemente aggiornati e guidati da una visione orientata alla precisione e all’ottimizzazione”.

Nella sede storica di via Mazzini 84 vengono quotidianamente realizzate macchine per la rettifica e la lappatura di anelli di cuscinetti, anelli flangiati ed ingranaggi, prodotti rivolti in special modo ad una clientela internazionale, legata principalmente ai settori dell’Automotive, dell’Aerospace, dell’Industrial e della Meccanica di Precisione, con principali clienti aziende produttrici di cuscinetti.

Nel 2006 la Faletto Meccanica ha anche acquisito e rilanciato un marchio storico, quello della Tamic, di fatto proseguendone la produzione e, in questo caso, integrandone il know-how, potendo così avvalersi, nel complesso, di ben 45 anni di esperienza, che sono fondamentali in rami come quello del “retrofit” e della produzione di macchine di propria produzione.

“Un aspetto importante del nostro lavoro, oltre appunto a quello di realizzare prodotti ex novo, è legato alla trasformazioni ed ammodernamento di macchine preesistenti, interventi che le rendono al passo con i tempi, grazie ad un lavoro che possiamo definire 4.0 e che consente di riutilizzare sistemi utili in certi tipi di produzione”.

Europa, Asia ed America sono i mercati sui quali si muove la Faletto Meccanica, offrendo pure servizi tecnici come la produzione di particolari meccanici a disegno, anche in piccoli lotti o pezzi unici, la realizzazione di ricambi speciali, attrezzature e gruppi meccanici per ogni tipo di macchina utensile, naturalmente la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia nella propria sede che presso quella del cliente, nonché l’assistenza tecnica in tutto il mondo, grazie all’impiego di personale altamente specializzato e pronto all’intervento.

“La visita del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e del Consigliere Mauro Fava ci riempie d’orgoglio – sottolinea la famiglia Faletto – perché è stata l’occasione per mostrare ciò che facciamo con passione, attenzione ed un occhio di riguardo alle richieste del mercato. La nostra azienda sta per archiviare un 2025 in cui siamo stati capaci di restare in linea con le aspettative, anche se non è stato un anno facile, dato il rallentamento generale del mercato. Per quanto concerne il 2026 abbiamo già diverse richieste in alcuni settori maggiormente specifici, dove ci viene richiesto un prodotto speciale, più “customizzato” e quindi con necessità più specifiche”.