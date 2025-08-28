STRAMBINO – Riaperto, completamente rinnovato, il supermercato Coop di Strambino

STRAMBINO – Dopo tre settimane e mezza di chiusura per lavori, oggi, giovedì 28 agosto 2025, ha riaperto al pubblico il supermercato Coop di Strambino, situato all’interno del Centro Commerciale Strambino 2 di via Circonvallazione 33, con un aspetto completamente rinnovato e una nuova organizzazione degli spazi che rende l’esperienza di spesa ancora più comoda, moderna e funzionale. Il punto vendita osserverà il consueto orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e poi dalle 15.00 alle 19.30; il venerdì e il sabato orario continuato dalle 9.00 alle 19.30; la domenica mezza giornata dalle 9.00 alle 13.00.

L’intervento ha permesso di aggiornare al nuovo format di spesa “presto e bene” un negozio aperto nel 1995 e già oggetto di una ristrutturazione nel 2010, senza modificare la superficie di vendita complessiva, pari a 1.200 metri quadrati. I lavori, avviati a negozio aperto, hanno comportato una chiusura temporanea delle attività dal 3 al 27 agosto. La galleria commerciale ha continuato a restare accessibile per tutta la durata del cantiere.

Il rinnovamento ha interessato il layout complessivo del supermercato, con modifiche che valorizzano in particolare l’area dei freschi e freschissimi, ora accorpata in una soluzione unica. È stata data maggiore integrazione alla linea dei banchi serviti, completamente aggiornata, e i surgelati sono stati spostati nella zona dei freschi, contribuendo a una maggiore coerenza complessiva nell’organizzazione dell’offerta e del percorso di spesa. Sono stati aggiornati tutti gli impianti frigo, con vantaggi significativi in termini di efficienza energetica e sostenibilità.

I clienti troveranno confermato l’assortimento abituale, con alcune integrazioni e potenziamenti, soprattutto nelle categorie dei freschi, tra cui la scaffalatura dedicata a “Il Buono del Piemonte”, dove trovare le eccellenze gastronomiche realizzate dai produttori piemontesi che collaborano con Nova Coop.

Tra i nuovi servizi disponibili, si trovano una segnaletica digitale interna al punto vendita potenziata, per comunicare informazioni di servizio, novità e promozioni riducendo le stampe e il consumo di carta, e una maggiore attenzione agli amici animali. All’esterno del punto vendita nei prossimi giorni saranno infatti disponibili carrelli predisposti per il trasporto di cani di piccola taglia, ai quali è dedicata una corsia in corrispondenza della pensilina all’ingresso.

Il supermercato di Strambino è un punto di riferimento per una comunità di circa 4.900 Soci Coop e anche in occasione dell’interruzione delle attività ha dimostrato di costituire un presidio importante di socialità e attenzione al territorio. Il 3 agosto scorso, dopo la chiusura, le rimanenze di prodotti freschi del supermercato sono state cucinate e trasformate in pasti pronti dalla Pro Loco di Strambino con l’iniziativa “Cuciniamo le eccedenze”, svolta in collaborazione con Croce Rossa di Strambino e l’Associazione Santa Croce di Candia. Sempre con le rimanenze dei prodotti Coop, sono stati confezionati 30 pacchi alimentari, consegnati alle famiglie bisognose individuate dal Consorzio dei Servizi Sociali di Strambino. Pochi giorni prima, il 26 luglio, era stata organizzata una giornata di giochi per i bambini e di dimostrazione d’uso del defibrillatore per gli adulti in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa Italiana. Proprio alla CRI di Strambino, Nova Coop ha recentemente donato scaffalature provenienti dalla ristrutturazione di un altro negozio, a supporto della costituzione del loro Emporio solidale.

«Con questo intervento restituiamo alla comunità di Strambino un supermercato rinnovato e più attento alle esigenze della clientela, con una proposta alimentare revisionata, servizi più funzionali e un layout più chiaro e coerente – dichiara Fabio Lischetti, Direttore Vendite di Nova Coop – La nostra volontà è quella di migliorare costantemente i punti vendita esistenti, investendo in soluzioni che coniughino qualità, convenienza e sostenibilità, nel rispetto dei valori Coop».

La ristrutturazione del negozio Coop di via Circonvallazione è stata supportata da un investimento complessivo di circa 1 milione 400 mila euro.

Per festeggiare la riapertura, Nova Coop propone sabato 6 settembre, dalle ore 16.00 e fino ad esaurimento delle disponibilità, la presenza di un carretto dei gelati con degustazione di gelati e ghiaccioli Coop in omaggio per tutti.