ALPETTE – Intervento di sicurezza definitivo della Città Metropolitana sulla Sp44

ALPETTE – Nuovo e definitivo intervento di sicurezza sulla SP44 Cuorgnè-Alpette grazie alla Città Metropolitana.

L’Amministrazione Comunale di Alpette con i suoi uffici in questi ultimi anni ha ripetutamente segnalato e successivamente chiesto all’Ente sovraordinato interventi specifici di sicurezza su questa tratta Montana di assoluta bellezza paesaggistica della Valle Orco nell’area del pre Parco Nazionale del Gran Paradiso. A partire da interventi strettamente necessari come i rifacimenti spondali del Rio Cantidonne al rifacimento totale del Ponte sul Rio Cugni e conseguenti allargamenti della carreggiata stradale, la Città Metropolitana si e anche impegnata in realizzazioni di scogliere in pietra e adeguate cunette per drenare le acque sovrastanti dei diversi pendii montani che interessano la strada provinciale. Si è poi passati a un taglio massivo dei boschi che insistevano sui lati della carreggiata impedendo visuale agli automobilisti e scongiurando eventuali pericolosi incendi invernali. La tratta è stata anche interessata da sistemazione a ridosso del Centro Cittadino di Alpette per la regimazione delle acque piovane assieme a lavori alle fognature a cura di Smat Torino, scogliere a cura di Comune e Unione Montana Gran Paradiso. Inoltre sono state posizionate griglie a protezione dei massicci rocciosi e sua caduta massi sopra l’abitato della Frazione Vena, ed effettuate copiose asfaltatura lungo tutta la tratta, nonché nuova segnaletica stradale ed ora il posizionamento di barriere a protezione (guardrail) lungo la carreggiata a valle.

“In buona sostanza – dichiara l’Assessore Silvio Varetto – un’attenzione meticolosa, lungo tutta la tratta della Sp44, alla sicurezza del Cittadino Alpettese che transita quotidianamente su questa strada per recarsi al lavoro ma anche per i Turisti e Villeggianti che praticano il bel paese montano. Possiamo dire anche che è tutto pronto per ospitare la ultra trentennale rievocazione storica della cronoscalata di auto d’epoca Cuorgnè-Alpette a cura del Club Piemonte Veteran Car del Presidente Claudio Castelli. Lo stesso ha dichiarato che questo evento è ormai un classico del motorismo d’epoca in Piemonte alla quale gli appassionati e i Soci partecipano sempre con tanto entusiasmo.”