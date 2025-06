OGLIANICO – Lutto per la scomparsa dell’ex Sindaco Giuseppe Benedetto Vacha

OGLIANICO – È lutto ad Oglianico per la scomparsa di Giuseppe Benedetto Vacha, 90 anni, ex Sindaco di Oglianico. Vacha, amato e apprezzato da tutti, fu Sindaco del Comune di Oglianico per due mandati: dal 1985 al 1995. Una passione per la politica e per l’Amministrazione, tramandato anche alla figlia Monica Vacha, anche lei ex Sindaco del paese.

L’ultimo saluto a Giuseppe Benedetto Vacha si terrà nella Chiesa Parrocchiale di Oglianico, mercoledì 25 giugno 2025 alle 10, mentre il Santo Rosario verrà recitato martedì 24 giugno alle 20.30, sempre presso la Chiesa Parrocchiale di Oglianico.

Giuseppe Benedetto Vacha lascia la moglie Rita, la figlia Monica con Graziano, la cognata Emilia con Renato, la nipote Ombretta con Alberto, il figlioccio Amedeo, cugini e parenti tutti.