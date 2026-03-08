OGLIANICO – Inaugurato il murale “Un volto, un paese, una storia: Casa Gilda”

OGLIANICO – Nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo 2026, è stato inaugurato ad Oglianico il nuovo murale “Un volto, un paese, una storia: Casa Gilda”, realizzato all’esterno di Casa Gilda.

Al taglio del nastro sono intervenuti diversi amministratori del territorio, Pasquale Mazza sia come Sindaco che in rappresentanza della Città Metropolitana di Torino e i Consiglieri Regionali Mauro Fava e Sergio Bartoli.

Il murale è stato realizzato dagli artisti Nice&TheFox con la collaborazione di Tony nell’ambito del progetto “Seminare Nuovi Immaginari” di “Fermata d’autobus” con il sostegno della Regione Piemonte.

“Quando abbiamo immaginato quest’opera, non volevamo soltanto abbellire una parete. Volevamo dare un volto visibile a un sentimento di gratitudine. – Ha dichiarato il Sindaco di Oglianico, Domenico Lorenzo Rolando, durante il discorso inaugurale – Perché Casa Gilda non è un edificio qualsiasi: è il frutto di una scelta generosa, di una donna che ha deciso di lasciare qualcosa di concreto alla propria comunità. Un gesto silenzioso… ma potentissimo. Oggi inauguriamo un’opera che nasce dentro un percorso più grande. Un percorso sostenuto dal progetto della Regione Piemonte “Seminare nuovi immaginari”, che promuove l’arte nelle comunità, nelle piazze, nei luoghi della quotidianità.”



“Da Sindaco, ma prima ancora da cittadino di Oglianico, – ha concluso Rolando – credo che momenti come questo diano senso all’impegno pubblico. Perché amministrare non significa soltanto gestire. Significa custodire ciò che abbiamo ricevuto…e preparare ciò che lasceremo.

Ogni volta che una comunità riesce a trasformare un gesto privato in un bene condiviso,

quella comunità è viva. Casa Gilda continuerà a vivere se ognuno di noi sentirà che è anche un po’ casa propria. Non inauguriamo soltanto un murale. Inauguriamo un modo di essere comunità.”

L’intermezzo conviviale è stato accompagnato dalla Filarmonica Oglianicese.



Al termine della cerimonia, si è tenuto all’interno di Casa Gilda “Dall’Immagine ala parola”, organizzato da Bibliotè per celebrare la Giornata Internazionale della Donna attraverso la presentazione di libri: “Tra viole, merletti e…tabacco d’Harar” di Gabriella Barettini e Concetta Aiello, e “Tra ricordi e nuove strade” di Daniela Graglia.