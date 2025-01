RIVAROLO CANAVESE – Aperto il bando per il Servizio Civile Universale presso la Pro Loco

RIVAROLO CANAVESE – La Pro loco di Rivarolo Canavese è accreditata dal 2006 dal Ministero delle Politiche Sociali come Sede di accoglienza per progetti di Servizio Civile Universale afferenti all’area del Patrimonio Artistico e Culturale – Settore Valorizzazione storia e culture locali – presentati dall’Unione Nazionale delle Pro loco italiane (UNPLI).

È stato pubblicato il bando di servizio civile universale per partecipare ai progetti del Piemonte “La tutela del patrimonio linguistico delle comunità locali” e “La promozione del patrimonio storico, artistico e culturale del centro-nord Italia” che si realizzeranno tra il 2025 e il 2026.

I progetti richiedono tali requisiti: candidati di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, cittadini dell’Unione Europea o non comunitari regolarmente in Italia; durata di servizio di 12 mesi per 1145 ore (25 ore settimanali su 6 giorni lavorativi settimanali).

Due posti disponibili presso la Pro loco di Rivarolo Canavese APS nella sede dell’Ufficio Turistico in Piazza Litisetto a Rivarolo Canavese.

Ai volontari spetta un assegno mensile pari a € 507,30.

Le domande devono essere presentate esclusivamente su piattaforma online DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it. ) tramite SPID

Per prendere visione della sintesi dei progetti è possibile visitare il sito www.serviziocivileunpli.net e per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it.

Il termine ultimo per le iscrizioni è fino alle 14 del 18 febbraio 2025.

La Pro loco si occupa della valorizzazione e della promozione del patrimonio locale sia materiale che immateriale, della promozione di iniziative turistiche, della creazione di itinerari culturali, dell’accoglienza dei visitatori contribuendo così allo sviluppo del turismo locale e dell’organizzazione di eventi e manifestazioni.

Si avrà l’opportunità di partecipare attivamente alla vita della comunità, contribuendo al suo sviluppo e si potrà promuovere il territorio attraverso utilizzo dei social media, realizzazione di progetti, format innovativi, creazione di materiale promozionale collaborando anche con istituzioni ed enti locali.

Per informazioni di dettaglio ci si può recare presso l’Ufficio di informazioni turistiche in Piazza Litisetto a Rivarolo Canavese, da lunedì a sabato ore 10.00-12.00/16.00-18.00, telefonando al numero 0124/424260, inviando una e-mail all’indirizzo prolocorivarolo@yahoo.it oppure visitando il sito internet www.prolocorivarolocanavese.it