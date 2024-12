RIVAROLO – Rem Bu Kan si riconferma primo nel medagliere al 4° Trofeo Bellotto e Coppa Causone 2024

RIVAROLO CANAVESE – La scorsa domenica, 15 dicembre 2024, presso il Palazzetto dello Sport Cav. Gerardi a Cigliano, organizzato dall’ Asd Karate Bushido Cigliano, si è tenuto il 4° Memorial Shotokan Karate-Do Trofeo Luigino Bellotto e Coppa Bushido Daniele Causone, gara federale interregionale SKI-I di kata e kumitè.

Quest’anno, inoltre, il sabato precedente la gara, è stato organizzato il raduno agonisti SKI-I, coordinato dal coach Massimo Angeloni, dove gli agonisti della Nazionale, sono stati impegnati in due sessioni di allenamento, una al pomeriggio e una in serata, e tra i presenti anche gli agonisti Rem Bu Kan, che sono stati convocati ai prossimi Campionati Europei, Daniele Tomaino, Matteo Cavallero, Giorgio Padoan, Martina Pistono e Marco Buffo in qualità di preparatore della squadra nazionale kata maschile.



Tornando alla gara di domenica, erano presenti 24 palestre e 205 atleti, provenienti dal Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio e Lombardia.

La Rem Bu Kan, ha partecipato alla giornata di gare con 62 agonisti di tutte le sezioni quali Rivarolo, Castellamonte, Ozegna, Rueglio e Ivrea ed ha ottenuto importanti piazzamenti, con la soddisfazione del direttore Tecnico Maestro Giacomo Buffo e di tutto lo staff istruttori, Giulia e Marco Buffo, Lorenzo Terzano, Pasquale Rizzo e dei rispettivi assistenti, che li supportano negli allenamenti.

Nel medagliere per palestre la Rem Bu Kan, per il quarto anno consecutivo, ottiene il primo posto.

La competizione ben organizzata del team di Cigliano, prevedeva al mattino le gare per le categorie fino al 13 anni e nel pomeriggio le categorie dai 14 anni fino seniores e master.

Alla fine della prima parte delle competizioni, arriva la conferma dell’ottimo livello del vivaio Rem Bu kan, orgoglio per il direttore tecnico M° Giacomo Buffo, che può contare un ricco medagliere, con 8 ori 12 argenti e 7 bronzi .

Soddisfazioni per tutto lo staff tecnico del Maestro Buffo e per gli agonisti Giulia Buffo, Lorenzo Terzano e Marco Buffo,che come si sa, dopo il lungo ed onorevole curriculum di succcessi internazionali, non gareggiano, ma assistono i loro allievi, giovani promesse della Rem Bu Kan Karate-Do , che confermano la buona base di preparazione, evidenziando margini di miglioramento.

Il calendario agonistico, prevede per il prossimo anno, l’International Cup a fine gennaio ad Igea Marina, la gara di kumitè a Cavallermaggiore il 15 Febbraio, il 1° Trofeo Jutsuka a San Vincenzo in Toscana il l’ 1 e 2 marzo, i regionali a Torino il 23 Marzo e lo stage federale ad Igea Marina dal 4 al 6 Aprile.

Il 13 Aprile è prevista anche la gara per il sodalizio Rem Bu Kan Karate-Do a Rivarolo, per arrivare poi alla competizione di massimo livello ad aprile, con i campionati Europei in Grecia che impegneranno gli agonisti della Rem Bu Kan Karate-Do sia individualmente che con la squadra di Kata maschile composta da Daniele Tomaino, Giorgio Padoan e Matteo Cavallero, Giulia Buffo caposquadra del Kata Femminile e Martina Pistono nel Kumitè Juniores, Fernando De Lio nel kata a squadre master ed il Maestro Giacomo Buffo in veste di arbitro internazionale e anche tra le fila degli atleti con il kata individuale.

Per concludere l’anno 2024, prima della pausa per le festività natalizie, si terranno gli esami per passaggio di grado, alcuni che si sono tenuti ieri, martedì 17 dicembre e i psorrimi venerdì 20 dicembre, nella sede centrale di Rivarolo.

Di seguito la classifica degli atleti Rem Bu Kan – Karate-Do



cat 0-7 anni 9°-1° kyu KATA

ORO – GINEVRA CASARANO

ARGENTO – MICHAEL COJAN



cat 8-10 anni 9°- 8° kyu KATA

ORO – ELIEZER TERRASI



cat 8-10 anni 7°-6° kyu KATA

ARGENTO – EDUARD VITEGA



cat 8-10 anni 5°-4° kyu KATA

ORO – TOMMASO GIACOMODONATO

ARGENTO – PIETRO ALASOTTO



cat 11-13 anni 9°-8° kyu KATA

ORO – CHRISTIAN ZACCARDI

ARGENTO – EMMA PAGLIA



cat 11-13 anni 7°-6° kyu KATA

ARGENTO – FRANCESCO VARETTO

BRONZO – ALEXANDRA GRIGORAS



cat 7-13 anni 1°-2° 3° kyu KATA

ORO – CHIARA VERNETTI BUT



cat 10-11 anni 7°- 4° kyu KUMITE

ARGENTO – GABRIELE FIERRO

BRONZO – ALESSANDRO DEZZUTTO



cat 12-13 anni 7°- 4°kyu KUMITE M / F

ARGENTO – MATTIA CAMPISI /Masc

ARGENTO – REBECCA CESARE /Femm

BRONZO – IRIS MACCONO /Femm



cat 12-13 anni 3°-2°- 1°kyu KUMITE

ARGENTO – CHIARA VERNETTI BUT



cat 14-17 anni 7°- 6°kyu KATA

ORO – SIMONE BARACCA



cat 14-17 anni 3°-2°- 1°kyu KATA M /F

ARGENTO – ALESSANDRA GASPARINI /Femm

ORO – STEFANO TOMAINO / Masc

BRONZO – GABRIEL POLACCHINI / Masc



cat 14-17 anni CINTURE NERE KATA

BRONZO – IVAN AGOSTINELLO



cat 18-39 anni CINTURE NERE e MARRONI KATA

ORO – GIORGIO PADOAN

ARGENTO – MATTEO CAVALLERO



cat 40 -99 anni CINTURE NERE e MARRONI KATA

ARGENTO – MARIA CELANO

BRONZO – NICOLETTA NARETTO



cat 14-17 anni CINTURE MARRONI + NERE KUMITE

ARGENTO – CHRISTIAN GIACOMA PIN