RIVAROLO CANAVESE – Rem Bu Kan: trionfo di Giulia Buffo in Sicilia (FOTO)

RIVAROLO CANAVESE – Giulia Buffo ha trionfato in Sicilia. Presso il Palatricromi di Rosolini, in provincia di Siracusa, domenica scorsa, 23 febbraio 2025, la “XXVIII Coppa Sicilia”, competizione organizzata dall’Asd B-Dharama, di Ispica, guidata dal maestro Domenico Ruta, che prevedeva gare sia di Kata, che kumite.



La campionessa Giulia Buffo della Rem Bu Kan di Rivarolo Canavese, con l’agonista Gabriele Marocca della palestra Jukaai Karate di Anagni (dove l’agonista rivarolese si è temporaneamente trasferita e dove si sta allenando) del Maestro Gianni Frezzato, hanno ottenuto il primo posto sul podio: Giulia sia di Kata che di Kumite e Gabriele di Kumite.



Giulia Buffo ha partecipato per la prima volta a questa competizione, dove ha confermato la straordinaria capacità di primeggiare in entrambe le discipline.



“Per la gara disputata, un particolare ringraziamento va rivolto a Matteo Iacono e a tutto il team della Asd B-Dharama, – dichiarano dalla Rem Bu Kan per la gentile ospitalità”.



Quello in corso, è un periodo di preparazione per gli atleti della Nazionale, che li vedrà, tra due fine settimana, impegnati in Germania alla Nagai Cup, e che a fine aprile, precisamente dal 25 al 27, parteciperanno al campionato Europeo che si disputerà a Creta.



Gli atleti che parteciperanno al Campionato Europeo, verranno presentati il prossimo 14 aprile, alle 21, presso la Sala Consigliare di Rivarolo Canavese.

------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ © Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore. Ci scusiamo per i loghi evidenti su foto e video ma siamo obbligati a causa di alcuni colleghi per niente professionali

Per restare sempre informato con ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:

la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);

il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);

il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.