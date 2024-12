AGLIÈ – Rita Querio, volontaria della Pro Loco, ha ricevuto il premio “Locomotiva”

AGLIÈ – Anche la Pro Loco di Agliè, oltre Rivarolo Canavese, ha proposto la candidatura di una volontaria per il premio Nanni Vignolo 2024 – Locomotiva: Rita Querio.

Tra le dieci candidature piemontesi il Canavese ne ha viste approvate due, un vero lustro per il nostro territorio.

Rita Querio, volontaria della Pro Loco di Agliè, si occupa con impegno, costantemente, dell’Ufficio Turistico alladiese oltre a lavorare per l’organizzazione e la riuscita degli eventi del sodalizio.

A tessere le sue lodi, durante la premiazione a Castell’Alfero (AT), Emanuela Trione, altra volontaria della Pro Loco alladiese: “Rita è il nostro bastone dal 1987; è una donna speciale che rispetta in pieno il ruolo del volontariato all’interno della comunità; è una persona che si dedica totalmente alla vita della Pro loco. A volte si arrabbia, spesso sbuffa, ma alla fine come una vera locomotiva traina tutti verso la meta finale. Per Rita la Pro Loco è proprio come una seconda casa. A lei va anche il merito di aver contribuito alla nascita dell’evento più importante per il nostro paese, la Sagra del Torcetto, che dopo 34 edizioni è diventata, quest’anno, “sagra di qualità”.

Ringrazio tutti per aver assegnato il premio alla nostra Rita perchè se lo merita veramente.” Emanuela ha poi colto l’occasione per fare gli auguri a Rita pubblicamente, per il suo Compleanno (il giorno precedente).

Il talento di Rita per il quale è stata premiata è mettere il servizio agli altri al primo posto. “La capacità di mettersi al servizio degli altri dimostra che altruismo e dedizione possono avere un impatto profondo e duraturo nella vita delle persone.”

Rita ha ringraziato la Pro Loco per averla “sopportata per tutti questi anni” e suo marito Franco per il sostegno. Anche Rita Querio è motivo di orgoglio per il territorio, perchè il volontariato significa impegno e dedizione, e Rita lo dimostra ogni giorno.