BOSCONERO – “Equilibratamente” – Un viaggio intrigante nel cuore delle dualità umane

BOSCONERO – “Equilibratamente”, il nuovo spettacolo di mentalismo che debutterà sabato 23 novembre 2024 al teatro Civico di Bosconero(To), si rivolge al pubblico per un’esperienza molto originale: ovvero un affascinante viaggio attraverso le profondità della mente umana, dove si incontrano e si confrontano le dualità dell’esistenza.

Un connubio incantevole tra magia e scienza, in cui la ragione e la creatività – la logica e l’intuizione – si intrecciano in un balletto affascinante e misterioso.

Con la straordinaria abilità del performer Davide Diano, “Equilibratamente” esplora i contrasti fondamentali che definiscono l’anima umana – dal bene al male – dalla verità alla menzogna – dallo yin allo yang.

Ogni momento dello spettacolo è pensato con la finalità di creare una novità, in una esperienza non solo mentale, ma anche emotiva e spirituale. Il mentalismo, con il suo potere di evocare meraviglia, si fonde con una narrazione coinvolgente e potente, capace di stimolare la riflessione e di conseguenza l’immaginazione.

Tutto questo non è solo uno spettacolo: si tratta di un viaggio in cui il pubblico diventa parte integrante dell’esperienza, esplorando insieme al performer i confini dell’equilibrio interiore della mente e dell’anima.

Ogni esibizione è una occasione per osservare e riflettere su come gli opposti si completano e si bilanciano, creando un’armonia perfetta e a tratti misteriosa.

L’esibizione è una miscela di suspense, emozione e magia, in grado di incantare e ispirare chiunque abbia il coraggio di esplorare le profondità più nascoste dell’essere umano.

Il sipario si alza alle 21.00 e i biglietto di ingresso costa 10 euro. Maggiori informazioni e prenotazioni al numero 3893126525.

------------------------------------------------------------------------------