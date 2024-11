CANAVESE – Open day per vaccinazione anticovid

CANAVESE – L’ASL TO4 ha organizzato, a cura del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), giornate di vaccinazione anticovid ad accesso libero (senza prenotazione), come di seguito indicato:

Borgaro, via Santi Cosma e Damiano 1, giovedì 14 novembre dalle ore 10 alle 14;

Caluso, poliambulatorio di via Roma (Servizio vaccinale), venerdì 8 novembre dalle ore 14 alle 16;

Caselle, poliambulatorio di via Savonarola (Servizio vaccinale), martedì 12 novembre dalle ore 9 alle 13;

Castellamonte, presidio sanitario di piazzale Nenni (Servizio vaccinale), dalle ore 14 alle 17 di venerdì 22 novembre e di venerdì 6 dicembre;

Ivrea, via Aldisio 2, venerdì 29 novembre dalle ore 9 alle 13 e lunedì 2 dicembre dalle ore 14 alle 16;

Settimo Torinese, via Regio Parco 64, sabato 9 novembre dalle ore 9 alle 13.

Le persone che hanno effettuato la pre-adesione sul portale regionale “Il Piemonte ti vaccina” non riceveranno quindi un appuntamento, ma potranno scegliere sede e orari dove recarsi per la vaccinazione. Ovviamente, questo vale anche per le persone che non abbiano effettuato la pre-desione e non si siano prenotate presso le sedi del Servizio Igiene e Sanità Pubblica indicate.

Presso gli ambulatori ad accesso libero potrà essere somministrato anche il vaccino antinfluenzale a chi non lo avesse ancora ricevuto dal proprio Medico di Medicina Generale o non lo avesse effettuato in Farmacia.