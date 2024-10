SPARONE – Buona tavola e tanta musica hanno animato la Sagra della Castagna

SPARONE – Il tempo inclemente che ha caratterizzato la settimana scorsa non ha impedito alla Pro loco di Sparone di regalare (e regalarsi) un altro bel momento di festa. Il 25 e 26 ottobre scorsi, infatti, il salone pluriuso è stato teatro dell’edizione 2024 della “Sagra della Castagna”, evento allestito dall’associazione turistica locale, grazie alla collaborazione pure di Comune e Regione Piemonte.

Buona tavola, allegria e tanta musica di qualità hanno caratterizzato le due serate, dove bollito misto e lumache l’hanno fatta da patrone per gli amanti del gusto. E che dire delle prelibate caldarroste, le quali nell’uscita di sabato scorso sono state distribuite a tutti i presenti.

Per quanto concerne le “sette note”, a scaldare i cuori dei presenti il venerdì sera è stato “Franco e la band italiana”, capace di far ballare e cantare coloro che hanno deciso di trascorre qualche ora in allegria e in spensieratezza.

Diversi, invece, i protagonisti che si sono alternati il giorno successivo, sul palco della struttura che sorge in piazza del Municipio. Il Coro Gran Paradiso, le Voci del Canavese, la Corale Armonia ed i Cantori Salesi sono stati i gruppi che hanno intrattenuto l’uditorio, confermando la qualità del programma allestito appositamente dalla Pro loco di Sparone.

Pro loco che dimostra la grande attenzione e la voglia di portare il proprio paese alla ribalta del Canavese e non solo, attraverso i diversi appuntamenti che, anno dopo anno, richiamano sempre più persone in questo angolo della Valle Orco.