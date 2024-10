RONCO CANAVESE – Intervento del Soccorso Alpino per un’escursionista in difficoltà per il buio

RONCO CANAVESE – Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino Speleologico Piemonte è intervenuta questa sera, martedì 22 ottobre 2024, a Ronco Canavese, località Betassa, per localizzare e accompagnare a valle un escursionista che, calato il buio, non riusciva più a ritrovare il sentiero per il rientro.

Non è stato possibile geolocalizzare il disperso mediante la tecnologia, pertanto la squadra ha risalito a ritroso il sentiero, identificando il possibile luogo in cui si trovava l’uomo con il solo contatto telefonico. La conoscenza approfondita del territorio ha consentito di poter risolvere in poco tempo l’intervento. In questi istanti i soccorritori hanno raggiunto il malcapitato e lo stanno riaccompagnando alla sua auto. La persona è in buone condizioni di salute.