RONCO CANAVESE – Una donna precipita con il parapendio in fase di atterraggio

RONCO CANAVESE – È precipitata con il parapendio, in fase di atterraggio, a Ronco Canavese. È accaduto oggi, sabato 24 maggio 2025, poco prima delle 14, ad una donna di nazionalità francese.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. La donna è stata raggiunta dall’elisoccorso del 118 e, congiuntamente, da una squadra a terra del Soccorso Alpino.

Dopo essere stata stabilizzata, è stata recuperata ed elitrasportata in ospedale con una sospetta frattura ad un braccio.

