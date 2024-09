VOLPIANO – De Zuanne entra come consigliere in Città Metropolitana

VOLPIANO – Emanuele De Zuanne, ex Sindaco e attuale presidente del consiglio comunale del Comune di Volpiano, è un nuovo consigliere di Città metropolitana di Torino.

E’ subentrato a Nadia Conticelli che ha lasciato il Consiglio metropolitano dopo la sua elezione al Consiglio regionale del Piemonte.

La surroga è avvenuta ieri, mercoledì 11 settembre 2024, durante la breve seduta online del Consiglio metropolitano presieduto dal sindaco Stefano Lo Russo.