CASELLE – Calcio femminile: le rossonere si rinforzano con 7 volti nuovi

CASELLE – In attesa del possibile ripescaggio nel campionato di Eccellenza, in questi giorni, dividendosi tra il campo di casa e la Valle d’Aosta (dove è in programma un allenamento in quota), quella realtà sportiva che risponde al nome di Caselle Women sta salendo agli onori della cronaca calcistica locale.

Le rossonere, che sono state affidate alla guida di mister Tony Petrone, uomo di sport di indubbia e comprovata esperienza, si stanno preparando al meglio in vista della stagione 2024-2025, dove hanno la seria intenzione di dire la propria, portando avanti un progetto di assoluto valore.

Non è da dimenticare, infatti, che nelle ultime annate il calcio a livello femminile sta riscuotendo sempre più interesse, e nell’area Nord di Torino la prima squadra casellese sta lavorando sodo per emergere e farsi conoscere.

A livello di rosa, sono sette volti nuovi scelti: il quartetto composto da Capello, Caveglia, Scicli e Tesse arriva dal Torino Women, mentre sempre per restare in granata, ma dalla società denominata Torino FC, sono state prelevate Giorgetti e De Gerilamo (giunte in prestito). A completare l’elenco degli inserimenti nel Caselle Calcio Women ecco la brasiliana Garrido, atleta potente e tecnica, che in attacco potrebbe fare davvero la differenza.

I primi giorni di preparazione (che è iniziata lo scorso 25 agosto 2024) sono stati intensi e la trasferta in quel di Gressoney sarà anche un modo per “dare un po’ di respiro” ad un gruppo che è atteso da una serie di amichevoli preparatorie importanti, la prima delle quali si terrà il prossimo 8 settembre 2024 e che opporrà le nostre al già citato Torino FC.