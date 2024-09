CASTELLAMONTE – Prima edizione con il “botto” per “Il Nigra Cantato” (VIDEO)

CASTELLAMONTE – Prima edizione con il botto per Il Nigra Cantato, Festival della Musica Popolare, introdotto da quest’anno nell’ambito della Mostra della Ceramica.

Due giorni (ieri, sabato 31 agosto e oggi domenica 1 settembre) all’insegna della musica popolare, sotto la direzione artistica di Ambrogio Sparagna, uno degli etnomusicologi più noti e influenti d’Italia, fondatore e direttore dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, ed è stato, tra le altre cose, ospite del prestigioso Womex di Copenaghen. Inoltre ha collaborato con nomi come Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Peppe Servillo e Teresa De Sio.

Spargna, già ospite del convegno che si è tenuto a Castelnuovo Nigra ieri mattina, con l’intervento di Giuseppe “Peppone” calabrese, il Coro Bajolese e i Cantori Salesi, si è esibito ieri sera con l’Orchestra Popolare Italiana all’ex Caricatore ferroviario.

Folto il pubblico intervenuto, ben oltre le 400 persone. Una serata carica d’atmosfera e di brio, con le persone che ad un tratto si sono messe a ballare.

Il Nigra Cantato è un’iniziativa che omaggia Costantino Nigra non solo come personalità di rilievo del Risorgimento italiano, ma soprattutto come studioso a cui si deve la riscoperta di un forte interesse per le tradizioni popolari italiane.

Due giorni di rilievo quindi, tra il convegno a Castelnuovo Nigra, il Concerto di ieri sera con Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana, i laboratori musicali la musica itinerante con la Scettaband (Basilicata) oggi, durante l’evento “Mangiar per vie” e il concerto degli Enerbia (Emilia Romagna).

Quindi musica popolare da diverse regioni, che ha affascinato le numerose persone che hanno letteralmente invaso la città, visitando anche la 63° edizione della Mostra della Ceramica.