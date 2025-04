CASTELLAMONTE – Ulteriori criticità: chiusa via Educ; sfollate altre 4 famiglie a Preparetto

CASTELLAMONTE – Questa mattina, sabato 19 aprile 2025, a Castellamonte, è stata chiusa al traffico anche via Educ, mentre altre 4 famiglie sono state fatte evacuare da frazione Preparetto.

In via Educ ha ceduto il manto stradale creando un lieve sprofondamento in un tratto. Per sicurezza, e per poter ripristinare la situazione, la via è stata chiusa al traffico.

Nel frattempo è peggiorata anche la situazione in frazione Preparetto, dove altre 4 famiglie sono state sfollate, mentre verrà realizzata una viabilità alternativa per altre 4, poiché la strada deve essere chiusa, ed evitare così il loro isolamento.

“Questa mattina abbiamo incontrato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – dichiara il Sindaco di Castellamonte, Pasquale Mazza – e, oltre aver riportato tutte le difficoltà già elencate in precedenza, lo abbiamo aggiornato sulla situazione precipitata a Preparetto. Inoltre abbiamo portato all’attenzione di Cirio che le famiglie evacuate a causa delle criticità, dovranno stare fuori casa per mesi, e quindi avranno bisogno di aiuto, così come ne avranno bisogno i proprietari del versanti che hanno subito gli smottamenti che ora stanno in mettendo in pericolo le case, e le aziende agricole che hanno visto franare parte dei loro terreni, e ora rischiano di restare in ginocchio a livello economico. Il Comune non ha la possibilità di aiutare queste persone, e la Regione deve correre in aiuto.”