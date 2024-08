CASTELLAMONTE – Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre: “Festival della Musica Popolare – Costantino Nigra”

CASTELLAMONTE – Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre a Castellamonte è in programma il terzo e ultimo evento speciale del Festival della Reciprocità 2024 ossia la prima edizione del “Festival della Musica Popolare – Costantino Nigra” nell’ambito della 63ª Mostra Internazionale della Ceramica.

Il Festival vede la direzione artistica di Ambrogio Sparagna, uno degli etnomusicologi più noti e influenti d’Italia. Per tre anni Maestro Concertatore della Notte della Taranta, è fondatore e direttore dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, oltre ad essere stato, tra le altre cose, ospite del prestigioso Womex di Copenaghen, e ad aver collaborato con nomi come De Gregori, Dalla, Peppe Servillo, Teresa De Sio. Giunto in Canavese nell’edizione 2023 del Festival della Reciprocità, se ne è innamorato regalando lo spunto di pensare ad una manifestazione in queste terre dove è nato Costantino Nigra, figura che si dedicò alla ricerca e alla raccolta di canti popolari confluiti nell’antologia I canti popolari del Piemonte (pietra miliare nel campo degli studi antropologici e filologici italiani), oltre ad essere stata una delle personalità più significative del Risorgimento Italiano, Ministro e Ambasciatore del Governo Cavour.

“Il primo Festival della Musica Popolare – Costantino Nigra – racconta Ambrogio Sparagna – vuole ricordare il grande valore culturale di questa figura che, con la sua opera, contribuì in modo decisivo allo sviluppo di un ampio interesse nazionale per la riscoperta delle tradizioni popolari italiane. Tanti i protagonisti di questa prima edizione che siamo felici di portare proprio in un contesto come il Canavese dove approderanno canti e suoni di gruppi provenienti dal Piemonte e da altre regioni italiane come l’Emilia-Romagna, il Lazio e la Campania.”

Un’iniziativa che omaggia Costantino Nigra non solo come personalità di rilievo del Risorgimento italiano, ma soprattutto come studioso a cui si deve la riscoperta di un forte interesse per le tradizioni popolari italiane. Molti i protagonisti che animeranno queste due giornate all’insegna della tradizione e, soprattutto, del confronto: ci saranno infatti gruppi provenienti non solo dal Piemonte ma anche da altre regioni italiane, per portare a Castellamonte le voci ed i canti dei loro territori.

Ad inaugurare la due giorni, sabato 31 agosto alle 10, è il Convegno dal titolo “Costantino Nigra” con la partecipazione del Direttore Artistico Ambrogio Sparagna, gli interventi musicali del Coro Bajolese e dei Cantori Salesi e la presenza di Giuseppe “Peppone” Calabrese, presentatore di Linea Verde, che per il terzo anno ha rinnovato la sua collaborazione con le Tre Terre Canavesane in qualità di direttore artistico. L’incontro si tiene a Castelnuovo Nigra, luogo di origine dello studioso a cui è intitolato il festival, situato a pochi chilometri da Castellamonte dove ci si sposta nel pomeriggio e si rimane fino al giorno successivo. Sempre sabato 31 alle 17.30 presso la Sala Comunale, si tiene un Laboratorio di Strumenti Musicali Tradizionali a cui seguirà, in serata presso l’Ex Caricatore Ferroviario, il concerto dell’Orchestra Popolare Italiana (Lazio). Domenica 1 settembre dalle 10.30 alle 13.30, arriva dalla Basilicata la musica itinerante della Scettaband nell’ambito dell’iniziativa “Mangiar per Via”, mentre alle 17 in Piazza Vittorio Veneto tocca all’Emilia Romagna rappresentata da Enerbia in concerto. Tutti gli eventi del Festival della Canzone Popolare sono a ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione.

Il Festival dedicato a Nigra è una delle novità dell’edizione 2024 della Mostra Internazionale della Ceramica, in programma fino al 15 settembre. L’evento è una delle tre iniziative principali delle Tre Terre Canavesane insieme al Mercato della Terra e della Biodiversità di San Giorgio e alla manifestazione Calici di Agliè, tenutesi rispettivamente a giugno e a luglio 2024.