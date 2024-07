CIRIÈ – Assaltato il bancomat della Banca del Piemonte in viale Vittorio Emanuele

CIRIÈ – Ancora un bancomat assaltato. È accaduto la scorsa notte, tra martedì 30 e mercoledì 31 luglio 2024, alla Banca del Piemonte, situata nell’isola pedonale di Viale Vittorio Emanuele.

Sono ora in corso le indagini dei Carabinieri. Secondo una prima stima, il bottino dovrebbe aggirarsi intorno i 20mila euro.

I malviventi sono riusciti ad arraffare i soldi e a fuggire.

Sono molteplici gli sportelli bancomat assaltati negli ultimi mesi, in diversi comuni del territorio.