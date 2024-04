CASTELLAMONTE – L’ultimo saluto ad Eugenio Bozzello (FOTO E VIDEO)

CASTELLAMONTE – Tanta gente è accorsa a Castellamonte oggi, giovedì 4 aprile 2024, per l’ultimo saluto ad Eugenio Bozzello Verole.

Prima del funerale laico in frazione Campo, la bara è stata portata a Palazzo Antonelli, nella sua “seconda casa”.

“Ci tenevo che Eugenio venisse a vedere ancora una volta quella che è stata la sua seconda casa – ha rimarcato in apertura dei discorsi, il Sindaco Pasquale Mazza – Eugenio Bozzello ha sempre messo in primo piano, in ordine, la sua Castellamonte, il Canavese, il Piemonte e l’Italia.”

Un socialista tutto ad un pezzo, fedele ai suoi valori sempre, che si è prodigato per il territorio, senza mai piegarsi al volere degli altri partiti. Così è stato descritto oggi. Un uomo gentile, disponibile, coerente con i propri valori e ideali.

Numerose le lettere di cordoglio giunte, che il primo cittadino ha voluto leggere ai presenti, dopo aver raccontato la vita di Bozzello, tre volte Sindaco della città.

“Ho proposto – ha detto Mazza – che venga intitolata ad Eugenio Bozzello la nuova circonvallazione di Campo, la sua frazione. Inoltre mi è stato garantito che entro la fine del 2025 partiranno i lavori per la costruzione del nuovo Ponte Preti, e, considerando quanto si è impegnato per raggiungere questo obiettivo, secondo me meriterebbe anche lì un’intitolazione.”

Una cerimonia commovente. Conclusi i discorsi, Mazza e altri amministratori presenti, hanno accompagnato la bara in sala consiliare, dove è risuonato un ultimo applauso in sua memoria. Quindi, il corteo funebre, è ripartito alla volta del Cimitero di frazione Campo, dove riposerà, nella tomba di famiglia.