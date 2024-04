VALLI – Cantieri lavoro: 3 chiamate a Noasca, Pont Canavese e Ronco Canavese

VALLI – Ripartono i cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Piemonte ai quali partecipano numerosi enti canavesani, tra questi segnaliamo l’Unione montana Valli Orco e Soana che ha recentemente pubblicato l’avviso per una chiamata pubblica per la selezione di 3 persone presso la sede dell’Unione Montana Valli Orco e Soana in piazza 25 Aprile, civico 2, a Pont Canavese il giorno 18 aprile 2024 alle 9.

I 3 lavoratori selezionati saranno destinati a un cantiere di manutenzione ambientale per i comuni di Noasca (1), Pont Canavese (1), Ronco Canavese (1). Si prevede un avvio del Cantiere per il 2 maggio 2024.

I candidati devono avere i seguenti requisiti: aver compiuto i 45 anni di età (con priorità per le persone a bassa scolarità); essere inoccupati \ disoccupati ai sensi dell’art.19 D.lgs. 150/2015 (sono considerati disoccupati coloro che svolgano un’attività lavorativa di scarsa intensità – nota del MLPS n. 5824 del 05/07/2022 – da cui ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge); non essere inseriti in altre politiche attive a sostegno del lavoro attivate dalla programmazione regionale e nazionale.

I candidati si devono presentare presso la sede dell’Unione montana il giorno e all’orario convenuto con i seguenti documenti: Domanda di partecipazione (scaricabile dal sito web dell’Unione Montana Valli Orco e Soana e dei Comuni di Noasca, Pont Canavese e Ronco Canavese) adeguatamente compilata in tutte le sue parti e firmata dal candidato; Copia Documento di identità in corso di validità; Copia Codice Fiscale; Copia ISEE aggiornata 2024

Il lavoro si articolerà in un massimo di 260 giornate lavorative per 25 ore settimanali (5 ore al giorno) e avrà un’indennità di euro 27,64 lordi per ogni giornata di effettiva presenza. Ai lavoratori verranno inoltre versati i contributi previsti dalla legge.

La graduatoria verrà stilata sulla base delle modalità previste dal Bando Regionale.

Durante lo svolgimento del cantiere è prevista la partecipazione obbligatoria e retribuita dei lavoratori alle attività formative previste dalla legge (in particolare formazione sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro) e alle ulteriori attività formative previste dal progetto ( formazione tecnica specifica e orientamento al lavoro).