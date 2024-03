CANAVESE – “QuanDo sOgni sogNa iN grAnde”: un messaggio per le donne

- Advertisement -

CANAVESE – “QuanDo sOgni sogNa iN grAnde” è il messaggio che le 10 donne sindaco della Zona Omogenea 8 Canavese occidentale vogliono trasmettere a tutte le donne loro concittadine per testimoniare che il ruolo della donna non è fondamentale sono nell’ambito della famiglia ma anche nella società civile. Spendersi per il bene della comunità è possibile come è possibile conciliare impegno pubblico e vita privata.

“Come evidenzia Franca, la prima tra noi ad aver ricoperto questo ruolo, negli ultimi anni le donne sindaco sono aumentate sempre più, appassionate del nostro lavoro e desiderose di far crescere le nostre comunità. Siamo in prima linea per costruire, a partire dalle nostre comunità, il mondo che vorremmo per i nostri figli e per tutte le generazioni future, non per ricoprire posti di potere” commentano.

Il pensiero delle 10 donne Sindaco è ben riassunto dalle parole di Tina Anselmi, primo ministro donna della Repubblica Italiana: “Per cambiare il mondo bisogna esserci”, e noi siamo qui, da pochi o tanti anni, e ci saremo fino a quando il nostro impegno ed il nostro lavoro potranno portare un valore aggiunto alle comunità che amministriamo”.



E, per celebrare la Giornata internazionale della donna, hanno deciso di piantumare, ognuna in un luogo particolarmente caro del proprio comune, una mimosa, simbolo di delicatezza e femminilità ma anche di resistenza. La mimosa è infatti una pianta forte, in grado di attecchire anche nei terreni più difficili, come spesso è la strada che si trovano a percorrere le donne. Un gesto simbolico, a testimoniare la sorellanza che unisce tutte le amministratrici del Canavese occidentale.