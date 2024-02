EPOREDIESE/CIRIACESE – “Scatta il tuo Natale”, tra le scuole premiate tre sono del territorio

- Advertisement -

EPOREDIESE/CIRIACESE – C’è anche il territorio canavesano e ciriacese tra quelli premiati in occasione del concorso dal titolo “Scatta il tuo Natale”, evento promosso dalla Regione Piemonte e dedicato alle scuole, i cui risultati finali sono stati resi noti l’8 febbraio 2024.

L’iniziativa, rivolta agli alunni delle classi Primarie e Secondarie, ha visto la bellezza di 65 plessi coinvolti, con gli studenti di queste realtà che prima hanno realizzato e poi fotografato i lavori legati al periodo natalizio.

Le immagini sono state quindi valutate da una commissione interna, la quale ha finito per sceglierne 12, premiandole con un contributo di 1000 euro da utilizzare nella realizzazione di visite scolastiche didattico-educative.

Tra le scuole scelte, una per provincia, nell’occasione c’è anche quella eporediese della Torazzi di Azeglio, mentre per ciò che concerne altri quattro premi speciali decisi nel corso del progetto due sono andati alla primaria di Ala di Stura (per ciò che riguarda la sezione “Bianco Natale”, riguardante l’originalità nella valorizzazione del tema del Natale e della natività) ed alla scuola “Airaudi” di Vallo di Fiano (in questo caso la sezione era quella denominata “Che idea fantastica!”, che ha riconosciuto l’originalità dell’invenzione artistica).

Le altre 9 scuole che riceveranno il contributo messo a disposizione dall’ente regionale sono la “De Amicis” di Alessandria, la scuola di Castelnuovo Don Bosco, quella di Pollone, quella di Bene Vagienna, nonché quelle di Rognoni di Sozzago, Piedimulera, Livorno Ferraris, Fanciulli di Acqui Terme ed infine quella della Trinità, nuovamente di Bene Vagienna

Piena soddisfazione per il riscontro globale è stato espresso da Elena Chiorino, assessore all’Istruzione della Regione Piemonte. “Con passione ed entusiasmo tanti bambini hanno preso parte questa nostra iniziativa, esprimendo la loro fantasia attraverso le opere realizzate in classe con l’aiuto degli insegnanti, a cui va il mio più sentito ringraziamento. Un modo per riscoprire i valori intrinseci del Natale, che troppo spesso sono dimenticati”.