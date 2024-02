BORGARO TORINESE – Il Comune ha premiato i neo laureati meritevoli

- Advertisement -

BORGARO TORINESE – Valeria Bergantino, Andrea De Venuto, Claudia Sabatini, Davide Paciletti, Federico Turchi e Daniele Tarantini. Sono questi i nomi dei giovani borgaresi che, nei giorni scorsi, sono stati protagonisti dell’atto conclusivo del premio di studio “Borgaro Torinese”, riconoscimento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale.

Nella sala consiliare il primo cittadino Claudio Gambino ed i consiglieri Giuseppe Insalaco e Virna Gemelli hanno accolto i ragazzi e le ragazze residenti in città che con pieno merito sono riusciti a conseguire la laurea magistrale.

Gli studenti premiati nell’occasione hanno ottenuto il loro titolo accademico rispettivamente in Comunicazione e Cultura dei Media all’Università degli Studi di Torino, in Scienze Umanistiche all’Università degli Studi di Torino, in Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino, in Economia all’Università degli Studi di Torino, in Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative all’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano ed in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Torino.

Il premio prevedeva due sezioni, una denominata “Borgaro: ieri, oggi, domani” dedicata alle tesi che presentavano temi legati alla città, e l’altra invece dove le argomentazioni non riguardavano direttamente il comune di appartenenza.

Un momento riuscito, nonché una iniziativa che vuole essere da incentivo e sostegno alle nuove generazione, che attraverso lo studio e il massimo impegno stanno gettando le basi per il loro futuro e di riflesso quello della propria città.