MONTANARO – Con l’organista Marco Capello, il tradizionale concerto di Santo Stefano

MONTANARO – Il 26 dicembre prossimo, a Montanaro, si terrà il tradizionale concerto di Santo Stefano nella chiesa di Santa Maria Assunta. L’iniziativa, in auge dal 1996 nel comune del torinese, vedrà suonare l’organista Marco Capello, con un programma alla scoperta di compositori italiani. Occasione, ancora una volta, di ascoltare dal vivo la musica da organo, il concerto di Santo Stefano presenterà brani di Vincenzo Petrali, autore lombardo, (Crema 1830 – Bergamo 1889), del canavesano Pietro Alessandro Yon, (Settimo Vittone, To 1886 – Huntington New York 1943), di Paolo Agostino Sperati (Torino 1821- Christiania, ora Oslo, 1884) e di César Franck (Liegi 1822 – Parigi 1890).



È una scelta originale che valorizza autori poco noti al grande pubblico, come Petrali, del quale recentemente è stato scoperto un fondo di autografi, e di autori di origine piemontese come Yon e Sperati.

Il concerto di Santo Stefano a Montanaro è a cura della collana discografica Antichi Organi del Canavese e di Pro Loco di Montanaro. A ingresso libero, ha il patrocinio della Città Metropolitanadi Torino e del Comune di Montanaro e fa affidamento sull’assistenza tecnica della Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto (VCO).

Importante è l’organo sul quale si esibirà Marco Capello: uno strumento di dimensioni monumentali, costruito dai fratelli biellesi Giovanni e Giacinto Bruna tra il 1808 e il 1810 e ristrutturato dal torinese Giacomo Vegezzi-Bossi nel 1872. Con le sue 2700 canne, l’organo di Montanaro è tuttora uno dei più grandi del Piemonte.

Nel corso del concerto verranno segnalate da parte della direzione artistica le novità editoriali e gli studi storici di Antichi Organi del Canavese, collana discografica delle Edizioni Leonardi Milano.

Il Concerto di Santo Stefano si terrà il 26 Dicembre 2023, chiesa di Santa Maria Assunta, piazza della Chiesa, alle 15.30, ingresso gratuito