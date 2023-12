CANAVESE – Cosa fare nel week end dal 15 al 17 dicembre

CANAVESE – Gli eventi di questo fine settimana: dal 15 al 17 dicembre (i dettagli su www.canaveselocal.it).

VENERDI’ 15 DICEMBRE 2023

BAIRO – Vendesi Casa di Babbo Natale: ore 21 al Teatro Santa Marta, Spettacolo da un’idea di Fabio Duò scritto dal gruppo Teatrale i MigrAttori, raccolta fondi per Rebecca.

FORNO CANAVESE – Natale del Paluc 2023, Spettacolo di varietà. Incasso devoluto a raccolta fondi per Rebecca.

RIVARA – Ore 21, esibizione della Banda Rivarese nel “Concerto d’Inverno”.

RIVAROLO CANAVESE – Alle 18, nella Biblioteca Comunale, “Aspettando Natale: letture a tema” A cura del Circolo dei Lettori della Biblioteca

SAN GIUSTO CANAVESE – Ore 21, Salone Gioannini, VDA Ensemble, Concerto di solidarietà per Lugo di Romagna.

SABATO 16 DICEMBRE 2023

AGLIÈ – Il Dono del Natale organizzato dall’Avis sezione di Agliè: scambio degli auguri di Natale dalle 14.30 sotto gli antichi Portici; alle 16 premiazione del concorso artistico “Donare è amare…se stessi e gli altri”. Per i più piccoli: Maghelfo con i palloncini colorati e Babbo Natale per la consegna delle letterine.

BORGOFRANCO D’IVREA – Giornata Nazionale dello Spazio. Alle 9 Lancio di modelli spaziali (prima sessione); alle 10.30 Ricordo del Prof. Gen.Luigi Broglio “Presente e futuro delle attività nello spazio”; alle 14 Lancio modelli spaziali (seconda sessione).

BUSANO – Dalle 15 presso il Salone Parrocchiale “Lavoretti e dolcetti per i bambini” con gli animatori dell’oratorio e dell’Associazione La Grande A

CASTELLAMONTE – In carrozza con Babbo Natale; porta la tua letterina a Babbo Natale presso il suo Ufficio Postale in in piazza Vittorio Veneto

CUORGNÈ – Dalle 17, all’Ex Manifattura, A Christmas Carol, spettacolo di Natale; alle 21, al Teatro Pinelli, Harmonies Ensemble, concerto

FORNO CANAVESE – Natale del Paluc: alle 21, al Palazzetto dello Sport, Concerto di Natale eseguito dall’Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino. Raccolta fondi per Rebecca

LUSIGLIÈ – Nella chiesa parrocchiale alle 20.45, Concerto del Coro Monte Soglio

PRASCORSANO – Al Teatro S.Rocco, incontro con Simone Moro, alpinista di fama internazionale e pilota; dalle 19.30 scambio degli auguri al Pluriuso

RIVARA – Torneo di Magic the Gatherin dalle 9, a cura dell’Associazione Doppio Uno

RIVAROLO CANAVESE – Dalle 15.30 alle 17.30 Note di Natale delle vie del centro a cura della Filarmonica Rivarolese

SAN BENIGNO CANAVESE – Dalle 14 Castagne e vin brulè, fagioli e cotiche con gli Alpini e i Borghi, nel capannone riscaldato di piazza Vittorio Emanuele II;

VOLPIANO – Corri e cammina per sostenere la Caritas: ritrovo alle 13 all’Oratorio Parrocchiale; partenza ore 14.

DOMENICA 17 DICEMBRE 2023

BROSSO – Natale d’Incanto a cura del Coro Città di Rivarolo alle 16.30 nella chiesa di San Michele

BUSANO – Pranzo con Bagna Cauda a cura della Pro Loco

CASTELLAMONTE – Celebrazioni Santa Barbara dei Vigili del Fuoco Volontari (ritrovo alle 10 al distaccamento con rinfresco di benvenuto, ore 11.15 Santa Messa; ore 12.30 Pranzo al ristorante “Valentino” e a seguire Panettone e pandoro con scambio di auguri al distaccamento

CUORGNÈ – Mercato di Natale; negozi aperti; Natale in carrozza. Alle 16 Concerto organizstico e alle 21 Concerto di Natale

FIANO – Mercatino di Natale dalle 9.30 alle 18, in piazza Borla

FORNO CANAVESE – Dalle 9.30 Mercatino di Natale; alle 11 Santa Messa nella Chiesa parrocchiale; alle 17.30 Saggio di Natale; alle 18 Aperi -Terrazza con dj Set

PRASCORSANO – Illuminiamo il Natale: alle 16.30 passeggiata per il paese e, a seguire, rinfresco con dolci e bevande calde

PONT CANAVESE – Festa della Croce Rossa: alle 10 celebrazione Santa Messa in San Costanzo e omaggio al monumento CRI; alle 11 apertura “Un Trenino tra i Borghi e Presepi” in piazza Craveri

RIVARA – Pranzo con gli ospiti ultraottantenni di Rivara

RIVAROLO CANAVESE – Dalle 15 alle 18 In piazza Litisetto “Il magico mondo di Babbo Natale” a cura della Pro Loco; alle 16 Premiazione concorso “Accendi i presepe”

SAN BENIGNO CANAVESE – Dalle 10 alle 20, Villaggio di Natale con bancarelle e idee regalo; musica di intrattenimento con gli Zampognari

SAN GIUSTO CANAVESE – Dalle 8.30, Mercatino di Natale Sangiustese; ore 9 apertura esposizione Presepi in Piazza e votazioni; ore 10.30 Corsa delle Renne (ricavato per Rebecca); ore 11.30 Santa Messa; ore 12.30 Rinfresco fuori dalla chiesa accompagnato da The Queen Choir; ore 13 pranzo con polenta e salsiccia; dalle 14 animazione per i bambini incontro con Babbo Natale; ore 15.30 Premiazione Concorso Presepi in piazza. Dopo la Santa Messa momento di convivialità intorno al falò.