CUORGNE’ – E’ stato inaugurato questa mattina, sabato 4 novembre 2023, “Vinyl”, il 1^ Salone internazionale del vinile, della radiofonia e del collezionismo, uno straordinario evento che è stato ospitato per la prima volta nella cittadina canavesana e che sta richiamando nelle sale dell’ex Manifattura tanti appassionati e curiosi.

Presenti all’inaugurazione il primo cittadino Giovanna Cresto e la sua amministrazione, il Presidente dell’Associazione Attività e Commercio di Cuorgnè Maurizio Scafidi che, insieme a Neala Peretti e Mauro Monti sono le colonne portanti dell’iniziativa, ed il Consigliere regionale Mauro Fava.

La kermesse ha ospitato decine di espositori, che hanno proposto anche alcuni pezzi rari, e dato ampio spazio al dialogo, al confronto, con una serie di ospiti, ma anche alla cultura a 360 gradi, senza dimenticare la possibilità di scambiare oppure vendere dischi e memorabilia.

Diversi gli ospiti che si sono alternati e lo faranno in questo straordinario weekend, un vero e proprio viaggio che toccherà diversi generi: dai Persiana Jones, il mitico gruppo canavesano che festeggerà i suoi primi 35 anni di carriera, Johnson Righeira, il quale riceverà tra l’altro una targa ricordo dedicata ai 4 decenni dalla pubblicazione del primo grande successo, ovvero “Vamos a la playa”, ma anche band che arriveranno dal Galles e dalla Grecia. Spazio poi ad altri generi come il rock, il punk, l’hip hop, a dibattiti ed iniziative su icone come i Pink Floyd e Freddy Mercury, e molto molto altro.

“Vinyl”, che vede il patrocinio della Regione Piemonte, la collaborazione con la Città di Cuorgnè, con l’Associazione Canaveis, con Erre Elle Net, nonché con la direzione artistica di “Discovintage Music & Stories”, proseguirà sino alle 22, per poi ripartire domani, domenica 5 novembre, ancora dalle 10 e sino alle 20. L’ingresso al pubblico è libero.

1 of 7