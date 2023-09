CASTELLAMONTE – La “città della ceramica” si conferma sempre più… città della cultura, attraverso una serie di iniziative che puntualmente vengono ospitate all’ombra dell’Arco di Pomodoro. Tra gli eventi che andranno in scena prossimamente c’è anche la premiazione dell’ottava edizione di “Ij Pignatè ‘d Castlamont”, concorso letterario dedicato alla poesia ed alla prosa piemontese.

Sarà il centro congressi “Martinetti” di via Educ a fare da sfondo all’atto conclusivo della kermesse 2023, la quale andrà in scena il prossimo 7 ottobre, con inizio alle ore 9.30, grazie all’opera del Comune ed alla piena collaborazione dell’Assessorato alla cultura.

La manifestazione castellamontese ha lo scopo di promuovere e di valorizzare sia la lingua che la cultura del nostro Piemonte, il tutto attraverso l’utilizzo di un mezzo straordinario come quello della letteratura. Ancora una volta il successo è stato pieno, dato che il numero di partecipanti è stato davvero importante, con la risposta che è arrivata da ogni parte della regione.

Quella del prossimo mese di ottobre sarà, quindi, l’occasione per premiare i primi tre classificati delle diverse sezioni che compongono il concorso, mentre la giornata si concluderà con un momento conviviale, previsto in quel di Pranzalito.

“Ij Pignatè ‘d Castlamont” ha tra l’altro visto l’importante apporto di una giuria qualificata, che ha sottoposto le opere presentate a quello che è il proprio giudizio insindacabile. Va detto, infine, che saranno consegnati anche degli attestati a tutti i partecipanti, un modo non solo per ringraziarli, ma pure per confermare la volontà da parte dell’organizzazione di fare qualcosa di concreto per la diffusione della cultura piemontese, che va senza dubbio salvaguardata.