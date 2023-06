CANAVESE – La Regione Piemonte ha recentemente comunicato il finanziamento dei Cantieri di lavoro over 58 promossi da una serie di enti canavesani che hanno presentato progetti per la manutenzione ambientale e urbana dei comuni, con i quali prenderanno in carico un totale di 24 persone disoccupate con più di 58 anni, iscritte al Centro per l’Impiego.

Si stanno pubblicando in questi giorni gli avvisi per le chiamate pubbliche a cui i candidati dovranno presentarsi puntualmente entro le ore 9,00 nelle sedi indicate, muniti di documento d’identità, codice fiscale, estratto contributivo INPS, IBAN e domanda di partecipazione compilata.

Questo il calendario delle chiamate:

Mercoledì 28 giugno presso Unione montana Valli Orco e Soana – Pont Canavese per 5 lavoratori – Pont Canavese (2) Frassinetto (1) Forno Canavese (2)

Lunedì 3 luglio presso Unione montana Gran Paradiso – Locana per 5 lavoratori – Alpette (2) Sparone (1) Locana (2)

Mercoledì 5 luglio presso Comune di Rivarolo Canavese Sala consiliare per 8 lavoratori – Rivarolo Canavese (3) Feletto (3) San Giusto Canavese (2)

Giovedì 6 luglio presso Unione montana Val Gallenca – Prascorsano per 3 lavoratori – Valperga (2) San Colombano Belmonte (1)

Venerdì 7 luglio presso Comune di Castellamonte Sala Consiliare per 3 lavoratori la settimana.

Per informazioni e per avere la domanda di partecipazione i candidati possono rivolgersi alle Unioni montane e ai comuni partecipanti, oppure al Centro per l’Impiego competente.