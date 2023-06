MARATEA – E’ la rappresentante della Valle d’Aosta, Andrea Zanettin, ventiquattrenne astigiana, la ragazza che rappresenterà l’Italia al concorso mondiale di “Miss Grand International” del prossimo ottobre in Vietnam. La finale del prestigioso concorso, che si è tenuta domenica 11 giugno a Maratea in Basilicata, durante una serata condotta da Pippo Pelo e Matilde Brandi, ha incoronato la giovane che era stata premiata lo scorso 4 giugno nella finale regionale della Valle d’Aosta nel prestigioso Hotel Billia di Saint Vincent.

Andrea Zanettin con Giorgia Giacobbe e Beppe Berlier

L’evento finale che ha visto Zanettin sbaragliare le 45 finaliste nazionali ha avuto anche ospiti d’eccezione come Pippo Franco, Miriana Trevisan, Davide De Marinis, Rossella Erra e Vincenzo Alinghieri. Andrea è parte integrante del team di Miss Paradisia 2023, guidato dal Patron Beppe Berlier, il quale si è dimostrato davvero soddisfatto del risultato: “La vittoria di Andrea è stata davvero meritata, sin da inizio anno col casting, che ha dato il via al tour delle selezioni valdostane, su di lei erano riposte le maggiori aspettative, la sua esperienza e studio hanno portato i risultati sperati. Alta 1,81 e con preparazione di livello per il mondo dei contest, Andrea rappresenterà l’Italia al meglio nel concorso più prestigioso in voga al momento. Sono contentissimo del risultato di tutte le rappresentanti valdostane tra cui spicca anche Asia Frison che ha conquistato la top 20 nella classifica nazionale”.