SAN MAURIZIO – È arrivato al terzo appuntamento “Musicae Donum 2023”, la rassegna musicale organizzata dalla Fondazione Csmc BiblioPan e dall’Assessorato alla Cultura con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte. L’appuntamento è per domenica 11 giugno, a partire dalle 17, nella cornice dell’antica Chiesa Plebana. Ad esibirsi il “Coro G”, il Coro Giovanile di Torino, diretto da Carlo Pavese, che proporrà il concerto “Corrispondenze. La natura raccontata dalla musica”, con musiche di Jacobus Gallus, Philippe Verdelot, Sisak, Busto e Fabrizio De Andrè.

«La natura è un tempio, scrive Baudelaire – commentano dalla formazione musicale – dal quale sfuggono confuse parole, foreste di simboli ci osservano con sguardi famigliari, profumi cantano il trasporto dello spirito e dei sensi. Queste corrispondenze tra il mondo naturale e il mondo interiore si intuiscono, non passano dalla ragione ma dal dialogo dei sensi, e l’arte, la poesia, la musica accendono questa comprensione, vasta come l’oscurità e la luce. A questo incontro contemplativo tra la natura mirante e il nostro sguardo stupefatto, a questa duplice avventura dell’essere misura delle cose e umile visitatore del tempio è dedicato questo concerto». Il “Coro G” è interamente composto da giovani di età variabile tra i 18 e i 28 anni: nato nel 2003, nel 2013 è diventato anche un’associazione di giovani. Dal momento della sua nascita ha visto passare tra le sue file più di 100 coristi, esibendosi in più di 100 concerti in Italia e in Europa.