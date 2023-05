VOLPIANO – Organalia, la rassegna di musica per e con organo, fa tappa a Volpiano. Il concerto “Echi dal XIX secolo” è previsto per la serata di sabato 27 maggio, a partire dalle 21, presso la chiesa della Confraternita dell’Immacolata Concezione. Ad esibirsi, assieme all’antico organo realizzato da Felice Bossi nel 1856, saranno il coro Imago Vocis, diretto da Marcella Tessarin, e Simone Pietro Quaroni, diplomato e specializzato in organo, che nel 2018 ha pubblicato per le edizioni Preludio di Milano il volume «Organ Works – Opere per organo», la prima raccolta di composizioni organistiche personali.

Marcella Tessarin è diplomata in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra. Ha collaborato come orchestratore con la casa editrice Universal/Ricordi e svolge attività concertistica come accompagnatrice di cantanti e come direttore di coro e d’orchestra. Il coro Imago Vocis è nato nel 1997 con il nome “I Cantori di San Rocco”, in occasione della costruzione di un organo nell’omonima chiesa volpianese. È stato diretto dalla fondazione al 2002 da Elena Camoletto, che poi ha passato la guida del gruppo alla Tessarin. Dal settembre 2006 fa parte dell’istituto musicale “Lessona”. Il coro svolge attività concertistica ed è ospite di incontri corali e stagioni in Piemonte, e negli anni più recenti si è dedicato all’organizzazione di concerti-spettacolo su tematiche specifiche.